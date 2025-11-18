BOMO on Base (BOMO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BOMO on Base (BOMO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:59:13 (UTC+8)
USD

BOMO on Base (BOMO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BOMO on Base (BOMO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 140.86K
Kokonaistarjonta:
$ 500.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 381.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 184.85K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02592
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000006003498518756
Nykyinen hinta:
$ 0.0003697
BOMO on Base (BOMO) -rahakkeen tiedot

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Virallinen verkkosivusto:
https://bomobase.fyi/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x0215ed0fe07951b2cd68e1b39ffbd0a841fe3c6e

BOMO on Base (BOMO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BOMO on Base (BOMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BOMO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOMO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BOMO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOMO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOMO-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään BOMO on Base (BOMO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOMO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

BOMO on Base (BOMO) -rahakkeen hintahistoria

BOMO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BOMO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BOMO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOMO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

