Bombie (BOMB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bombie (BOMB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bombie (BOMB) -rahakkeen tiedot Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Virallinen verkkosivusto: https://bombie.xyz/ Valkoinen paperi: https://bombie.xyz/#/whitepaper Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQZEf6A-BfN8wYVnjdyPWpCXwkTSjhfF5ZWP7AjReM4eEI Osta BOMB-rahaketta nyt!

Bombie (BOMB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bombie (BOMB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00489 $ 0.00489 $ 0.00489 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 Nykyinen hinta: $ 0.0004403 $ 0.0004403 $ 0.0004403 Lue lisää Bombie (BOMB) -rahakkeen hinnasta

Bombie (BOMB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bombie (BOMB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOMB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOMB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOMB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOMB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOMB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bombie (BOMB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOMB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOMB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bombie (BOMB) -rahakkeen hintahistoria BOMB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOMB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOMB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOMB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOMB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOMB-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!