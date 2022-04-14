Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Build On BNB (BOBBSC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tiedot build on BNB Virallinen verkkosivusto: https://buildonbnbbob.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e#balances Osta BOBBSC-rahaketta nyt!

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 28.20M $ 28.20M $ 28.20M Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 28.20M $ 28.20M $ 28.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 Nykyinen hinta: $ 0.000000067021 $ 0.000000067021 $ 0.000000067021 Lue lisää Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen hinnasta

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOBBSC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOBBSC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOBBSC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOBBSC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOBBSC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOBBSC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOBBSC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen hintahistoria BOBBSC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOBBSC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOBBSC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOBBSC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOBBSC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOBBSC-rahakkeen hintaennuste nyt!

