Lisätietoja BOBBSC-rahakkeesta

BOBBSC-rahakkeen hintatiedot

BOBBSC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOBBSC-rahakkeen tokenomiikka

BOBBSC-rahakkeen hintaennuste

BOBBSC-rahakkeen historia

BOBBSC-osto-opas

BOBBSC/fiat-valuuttamuunnin

BOBBSC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Build On BNB-logo

Build On BNB – hinta (BOBBSC)

1BOBBSC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000000066494
$0.000000066494$0.000000066494
+1.25%1D
USD
Reaaliaikainen Build On BNB (BOBBSC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:13:46 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000065027
$ 0.000000065027$ 0.000000065027
24 h:n matalin
$ 0.000000071
$ 0.000000071$ 0.000000071
24 h:n korkein

$ 0.000000065027
$ 0.000000065027$ 0.000000065027

$ 0.000000071
$ 0.000000071$ 0.000000071

$ 0.000000069163117867
$ 0.000000069163117867$ 0.000000069163117867

$ 0.000000000008060386
$ 0.000000000008060386$ 0.000000000008060386

+0.24%

+1.25%

-6.64%

-6.64%

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000066494. Viimeisen 24 tunnin aikana BOBBSC on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000065027 ja korkeimmillaan $ 0.000000071 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOBBSC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000069163117867, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000008060386.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOBBSC on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, +1.25% 24 tunnin aikana ja -6.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1640

$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M

$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K

$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

100.00%

BSC

Build On BNB-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.56K. BOBBSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T ja sen kokonaistarjonta on 420690000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.97M.

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Build On BNB-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000000082091+1.25%
30 päivää$ +0.0000000102+18.11%
60 päivää$ +0.000000031909+92.26%
90 päivää$ +0.000000061127+1,138.94%
Build On BNB-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BOBBSC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000082091 (+1.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Build On BNB 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000000102 (+18.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Build On BNB-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOBBSC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000031909 (+92.26%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Build On BNB-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000061127 (+1,138.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Build On BNB (BOBBSC)?

Tarkista Build On BNB-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Build On BNB (BOBBSC)

build on BNB

Build On BNB on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Build On BNB-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BOBBSC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Build On BNB-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Build On BNB-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Build On BNB-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Build On BNB (BOBBSC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Build On BNB (BOBBSC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Build On BNB-rahakkeelle.

Tarkista Build On BNB-rahakkeen hintaennuste nyt!

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tokenomiikka

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOBBSC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Build On BNB (BOBBSC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Build On BNB:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Build On BNB MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BOBBSC paikallisiin valuuttoihin

1 Build On BNB(BOBBSC) - VND
0.00174978961
1 Build On BNB(BOBBSC) - AUD
A$0.0000001030657
1 Build On BNB(BOBBSC) - GBP
0.00000004920556
1 Build On BNB(BOBBSC) - EUR
0.00000005718484
1 Build On BNB(BOBBSC) - USD
$0.000000066494
1 Build On BNB(BOBBSC) - MYR
RM0.00000028060468
1 Build On BNB(BOBBSC) - TRY
0.00000272159942
1 Build On BNB(BOBBSC) - JPY
¥0.000009841112
1 Build On BNB(BOBBSC) - ARS
ARS$0.00008714770134
1 Build On BNB(BOBBSC) - RUB
0.00000535808652
1 Build On BNB(BOBBSC) - INR
0.00000580625608
1 Build On BNB(BOBBSC) - IDR
Rp0.00109006539936
1 Build On BNB(BOBBSC) - KRW
0.00009325916488
1 Build On BNB(BOBBSC) - PHP
0.00000380079704
1 Build On BNB(BOBBSC) - EGP
￡E.0.00000322362912
1 Build On BNB(BOBBSC) - BRL
R$0.00000036438712
1 Build On BNB(BOBBSC) - CAD
C$0.00000009242666
1 Build On BNB(BOBBSC) - BDT
0.00000808700028
1 Build On BNB(BOBBSC) - NGN
0.00010198450756
1 Build On BNB(BOBBSC) - COP
$0.0002681204315
1 Build On BNB(BOBBSC) - ZAR
R.0.0000011802685
1 Build On BNB(BOBBSC) - UAH
0.00000273822292
1 Build On BNB(BOBBSC) - VES
Bs0.000009109678
1 Build On BNB(BOBBSC) - CLP
$0.000064366192
1 Build On BNB(BOBBSC) - PKR
Rs0.0000188576984
1 Build On BNB(BOBBSC) - KZT
0.00003572988596
1 Build On BNB(BOBBSC) - THB
฿0.00000217169404
1 Build On BNB(BOBBSC) - TWD
NT$0.00000202740206
1 Build On BNB(BOBBSC) - AED
د.إ0.00000024403298
1 Build On BNB(BOBBSC) - CHF
Fr0.0000000531952
1 Build On BNB(BOBBSC) - HKD
HK$0.00000051931814
1 Build On BNB(BOBBSC) - AMD
֏0.0000254472538
1 Build On BNB(BOBBSC) - MAD
.د.م0.00000059911094
1 Build On BNB(BOBBSC) - MXN
$0.00000124875732
1 Build On BNB(BOBBSC) - SAR
ريال0.0000002493525
1 Build On BNB(BOBBSC) - PLN
0.00000024336804
1 Build On BNB(BOBBSC) - RON
лв0.0000002892489
1 Build On BNB(BOBBSC) - SEK
kr0.00000064033722
1 Build On BNB(BOBBSC) - BGN
лв0.00000011170992
1 Build On BNB(BOBBSC) - HUF
Ft0.00002274028306
1 Build On BNB(BOBBSC) - CZK
0.00000140701304
1 Build On BNB(BOBBSC) - KWD
د.ك0.00000002028067
1 Build On BNB(BOBBSC) - ILS
0.00000022674454
1 Build On BNB(BOBBSC) - AOA
Kz0.00006061393558
1 Build On BNB(BOBBSC) - BHD
.د.ب0.000000025068238
1 Build On BNB(BOBBSC) - BMD
$0.000000066494
1 Build On BNB(BOBBSC) - DKK
kr0.00000042755642
1 Build On BNB(BOBBSC) - HNL
L0.00000173815316
1 Build On BNB(BOBBSC) - MUR
0.00000304077062
1 Build On BNB(BOBBSC) - NAD
$0.00000117627886
1 Build On BNB(BOBBSC) - NOK
kr0.00000067757386
1 Build On BNB(BOBBSC) - NZD
$0.00000011370474
1 Build On BNB(BOBBSC) - PAB
B/.0.000000066494
1 Build On BNB(BOBBSC) - PGK
K0.00000028060468
1 Build On BNB(BOBBSC) - QAR
ر.ق0.00000024203816
1 Build On BNB(BOBBSC) - RSD
дин.0.00000671123942

Build On BNB-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Build On BNB toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Build On BNB-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Build On BNB”

Paljonko Build On BNB (BOBBSC) on arvoltaan tänään?
BOBBSC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000066494 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOBBSC-USD-parin nykyinen hinta?
BOBBSC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000066494. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Build On BNB-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOBBSC markkina-arvo on $ 27.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOBBSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOBBSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T USD.
Mikä oli BOBBSC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOBBSC saavutti ATH-hinnaksi 0.000000069163117867 USD.
Mikä oli BOBBSC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOBBSC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000000008060386 USD.
Mikä on BOBBSC-rahakkeen treidausvolyymi?
BOBBSC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.56K USD.
Nouseeko BOBBSC tänä vuonna korkeammalle?
BOBBSC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOBBSC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:13:46 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BOBBSC-USD-laskin

Summa

BOBBSC
BOBBSC
USD
USD

1 BOBBSC = 0.00000 USD

Treidaa BOBBSC-rahaketta

BOBBSCUSDT
$0.000000066494
$0.000000066494$0.000000066494
+1.25%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu