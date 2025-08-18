Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000065027
$ 0.000000065027$ 0.000000065027
24 h:n matalin
$ 0.000000071
$ 0.000000071$ 0.000000071
24 h:n korkein
$ 0.000000065027
$ 0.000000065027$ 0.000000065027
$ 0.000000071
$ 0.000000071$ 0.000000071
$ 0.000000069163117867
$ 0.000000069163117867$ 0.000000069163117867
$ 0.000000000008060386
$ 0.000000000008060386$ 0.000000000008060386
+0.24%
+1.25%
-6.64%
-6.64%
Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000066494. Viimeisen 24 tunnin aikana BOBBSC on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000065027 ja korkeimmillaan $ 0.000000071 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOBBSC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000069163117867, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000008060386.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOBBSC on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, +1.25% 24 tunnin aikana ja -6.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen markkinatiedot
No.1640
$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M
$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K
$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M
420.69T
420.69T 420.69T
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
100.00%
BSC
Build On BNB-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.56K. BOBBSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T ja sen kokonaistarjonta on 420690000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.97M.
Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Build On BNB-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000000082091
+1.25%
30 päivää
$ +0.0000000102
+18.11%
60 päivää
$ +0.000000031909
+92.26%
90 päivää
$ +0.000000061127
+1,138.94%
Build On BNB-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BOBBSC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000082091 (+1.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Build On BNB 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000000102 (+18.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Build On BNB-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOBBSC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000031909 (+92.26%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Build On BNB-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000061127 (+1,138.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Build On BNB (BOBBSC)?
Build On BNB on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Build On BNB-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BOBBSC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Build On BNB-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Build On BNB-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Build On BNB-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Build On BNB (BOBBSC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Build On BNB (BOBBSC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Build On BNB-rahakkeelle.
Build On BNB (BOBBSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOBBSC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Build On BNB (BOBBSC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Build On BNB:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Build On BNB MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.