TaskBunny (BNY) -rahakkeen tiedot TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://taskbunny.io/ Valkoinen paperi: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0 Osta BNY-rahaketta nyt!

TaskBunny (BNY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TaskBunny (BNY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05999 $ 0.05999 $ 0.05999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 Nykyinen hinta: $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 Lue lisää TaskBunny (BNY) -rahakkeen hinnasta

TaskBunny (BNY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TaskBunny (BNY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BNY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BNY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BNY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BNY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

