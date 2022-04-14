BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BNBXBT (BNBXBT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen tiedot An AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT. Virallinen verkkosivusto: https://www.website.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA18BBdCd86e4178d10eCd9316667cfE4C4AA8717 Osta BNBXBT-rahaketta nyt!

BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000085558656081416 $ 0.000085558656081416 $ 0.000085558656081416 Nykyinen hinta: $ 0.0015166 $ 0.0015166 $ 0.0015166 Lue lisää BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen hinnasta

BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BNBXBT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BNBXBT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BNBXBT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BNBXBT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BNBXBT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BNBXBT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BNBXBT-rahakkeita MEXCistä nyt!

BNBXBT (BNBXBT) -rahakkeen hintahistoria BNBXBT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BNBXBT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BNBXBT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BNBXBT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BNBXBT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BNBXBT-rahakkeen hintaennuste nyt!

