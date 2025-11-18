Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen tokenomiikka

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:27:33 (UTC+8)
USD

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M
Kokonaistarjonta:
$ 588,659.61T
$ 588,659.61T$ 588,659.61T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 588,659.61T
$ 588,659.61T$ 588,659.61T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0000000000132
$ 0.0000000000132$ 0.0000000000132
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887
Nykyinen hinta:
$ 0.000000000003557
$ 0.000000000003557$ 0.000000000003557

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen tiedot

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Virallinen verkkosivusto:
https://bnbtiger.top/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xF8584516b7d2c156C763C874d6813E06b57e4cB5

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BNBTIGER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BNBTIGER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BNBTIGER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BNBTIGER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BNBTIGER-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BNBTIGER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen hintahistoria

BNBTIGER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BNBTIGER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BNBTIGER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BNBTIGER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö