PörssiDEX+
Osta kryptojaMarkkinatSpotFutuurit500XAnsaitseTapahtumat
Lisää
CHZ Frenzy
Reaaliaikainen Bnb Tiger Inu-hinta on tänään 0.000000000003397 USD. BNBTIGER-rahakkeiden markkina-arvo on 1,999,676.695176794 USD. Seuraa reaaliaikaisia BNBTIGER/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Bnb Tiger Inu-hinta on tänään 0.000000000003397 USD. BNBTIGER-rahakkeiden markkina-arvo on 1,999,676.695176794 USD. Seuraa reaaliaikaisia BNBTIGER/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja BNBTIGER-rahakkeesta

BNBTIGER-rahakkeen hintatiedot

Mikä on BNBTIGER

BNBTIGER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BNBTIGER-rahakkeen tokenomiikka

BNBTIGER-rahakkeen hintaennuste

BNBTIGER-rahakkeen historia

BNBTIGER-osto-opas

BNBTIGER/fiat-valuuttamuunnin

BNBTIGER-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bnb Tiger Inu-logo

Bnb Tiger Inu – hinta (BNBTIGER)

1BNBTIGER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000000000003397
$0.000000000003397$0.000000000003397
-6.36%1D
USD
Reaaliaikainen Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 14:33:55 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu-hinta tänään

Reaaliaikainen Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -hinta on tänään $ 0.000000000003397, ja se on muuttunut 6.36 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen BNBTIGER-USD-muuntokurssi on $ 0.000000000003397 per BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu on tällä hetkellä sijalla #3870 markkina-arvon perusteella, joka on $ 2.00M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 588,659.61T BNBTIGER. Viimeisen 24 tunnin aikana BNBTIGER-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.000000000003268 (alin) ja $ 0.000000000003982 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.000000000011449246, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.000000000001738887.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, BNBTIGER liikkui 0.00% viimeisen tunnin aikana ja -18.83% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 9.38K.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen markkinatiedot

No.3870

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 9.38K
$ 9.38K$ 9.38K

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

588,659.61T
588,659.61T 588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

Bnb Tiger Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.38K. BNBTIGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 588,659.61T ja sen kokonaistarjonta on 588659610002000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.40M.

Bnb Tiger Inu-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000000003268
$ 0.000000000003268$ 0.000000000003268
24 h:n matalin
$ 0.000000000003982
$ 0.000000000003982$ 0.000000000003982
24 h:n korkein

$ 0.000000000003268
$ 0.000000000003268$ 0.000000000003268

$ 0.000000000003982
$ 0.000000000003982$ 0.000000000003982

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887

0.00%

-6.36%

-18.83%

-18.83%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bnb Tiger Inu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000000000023072-6.36%
30 päivää$ -0.000000000001907-35.96%
60 päivää$ -0.000000000001603-32.06%
90 päivää$ -0.000000000001603-32.06%
Bnb Tiger Inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BNBTIGER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000000000023072 (-6.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bnb Tiger Inu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000000001907 (-35.96%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bnb Tiger Inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BNBTIGER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000000001603 (-32.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bnb Tiger Inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000000001603 (-32.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Tarkista Bnb Tiger Inu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Bnb Tiger Inu-hintaennuste

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BNBTIGER-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Bnb Tiger Inu-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, mihin hintaan Bnb Tiger Inu nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on BNBTIGER-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Bnb Tiger Inu Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Bnb Tiger Inu-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Bnb Tiger Inu-rahakkeella? BNBTIGER-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Bnb Tiger Inu. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 588,659.61T rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Bnb Tiger Inu hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -osto-opas

Mitä voit tehdä Bnb Tiger Inu-rahakkeilla

Bnb Tiger Inu-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bnb Tiger Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Bnb Tiger Inu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bnb Tiger Inu”

Paljonko yksi Bnb Tiger Inu on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Bnb Tiger Inu-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Bnb Tiger Inu-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 14:33:55 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

Kuumia uutisia

Miksi niin monet ihmiset edelleen häviävät rahaa nousumarkkinassa?

October 6, 2025

Bitcoinin Layer 2 -verkkojen nousu: Teknologian ymmärtäminen, joka muokkaa Bitcoinin tulevaisuutta vuonna 2025

October 6, 2025

Altcoinien aika 2025: Kun TOTAL3 saavuttaa uusia huippuja mutta salkkusi ei liiku

October 5, 2025
Näytä lisää

Tutustu tarkemmin Bnb Tiger Inu-rahakkeisiin

BNBTIGER USDT (futuuritreidaus)

Avaa BNBTIGER-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu BNBTIGER USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Bnb Tiger Inu-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
BNBTIGER/USDT
$0.000000000003397
$0.000000000003397$0.000000000003397
-6.27%
0.00% (USDT)

Lisää kryptovaluuttoja tutkittavaksi

Parhaat kryptovaluutat, joiden markkinatiedot ovat saatavilla MEXCissä

KUUMAT

Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Vasta lisätyt

Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata

ValoraX

ValoraX

VLX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OPT

OPT

OPT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0692
$0.0692$0.0692

+38.40%

The Official 67 Coin

The Official 67 Coin

67

$0.01969
$0.01969$0.01969

+34.49%

Suurimmat voittajat

Parhaat kryptovaluuttojen nousut tänään

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.000001149
$0.000001149$0.000001149

+127.07%

MindHive

MindHive

MINDHIVE

$0.0103229
$0.0103229$0.0103229

+117.65%

Banana

Banana

BANANAS31

$0.0042707
$0.0042707$0.0042707

+85.19%

Bitlight Labs

Bitlight Labs

LIGHT

$1.9376
$1.9376$1.9376

+60.67%

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0692
$0.0692$0.0692

+38.40%

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BNBTIGER-USD-laskin

Summa

BNBTIGER
BNBTIGER
USD
USD

1 BNBTIGER = 0 USD