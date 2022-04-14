BANANATOK (BNA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BANANATOK (BNA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BANANATOK (BNA) -rahakkeen tiedot Bananatok is a crypto themed SNS chatting application. Bananatok supports crypto transaction in chat window without the need to pay gas. Virallinen verkkosivusto: https://bananatok.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x07eef7c8db33b69b7a541829bb988c745e3ca16c Osta BNA-rahaketta nyt!

BANANATOK (BNA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BANANATOK (BNA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0033859 $ 0.0033859 $ 0.0033859 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 Nykyinen hinta: $ 0.0004521 $ 0.0004521 $ 0.0004521 Lue lisää BANANATOK (BNA) -rahakkeen hinnasta

BANANATOK (BNA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BANANATOK (BNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BNA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BNA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BNA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BNA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BNA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BANANATOK (BNA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BNA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BNA-rahakkeita MEXCistä nyt!

BANANATOK (BNA) -rahakkeen hintahistoria BNA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BNA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BNA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BNA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BNA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BNA-rahakkeen hintaennuste nyt!

