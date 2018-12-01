Blocery (BLY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blocery (BLY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blocery (BLY) -rahakkeen tiedot Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Virallinen verkkosivusto: http://blocery.io/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Osta BLY-rahaketta nyt!

Blocery (BLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blocery (BLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Nykyinen hinta: $ 0.004171 $ 0.004171 $ 0.004171 Lue lisää Blocery (BLY) -rahakkeen hinnasta

Blocery (BLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blocery (BLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Blocery (BLY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BLY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Blocery (BLY) -rahakkeen hintahistoria BLY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLY-rahakkeen hintaennuste nyt!

