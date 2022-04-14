BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BlueMove (BLUEMOVE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen tiedot BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. Virallinen verkkosivusto: https://bluemove.net/ Valkoinen paperi: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Block Explorer: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin Osta BLUEMOVE-rahaketta nyt!

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007063705210326963 $ 0.007063705210326963 $ 0.007063705210326963 Nykyinen hinta: $ 0.007374 $ 0.007374 $ 0.007374 Lue lisää BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen hinnasta

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLUEMOVE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLUEMOVE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLUEMOVE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLUEMOVE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLUEMOVE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLUEMOVE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BLUEMOVE-rahakkeita MEXCistä nyt!

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen hintahistoria BLUEMOVE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLUEMOVE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLUEMOVE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLUEMOVE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLUEMOVE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLUEMOVE-rahakkeen hintaennuste nyt!

