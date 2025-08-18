Lisätietoja BLUEMOVE-rahakkeesta

BlueMove-logo

BlueMove – hinta (BLUEMOVE)

1BLUEMOVE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.007976
$0.007976$0.007976
-4.86%1D
USD
Reaaliaikainen BlueMove (BLUEMOVE) -hintakaavio
2025-08-22 05:01:49 (UTC+8)

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007957
$ 0.007957$ 0.007957
24 h:n matalin
$ 0.008462
$ 0.008462$ 0.008462
24 h:n korkein

$ 0.007957
$ 0.007957$ 0.007957

$ 0.008462
$ 0.008462$ 0.008462

$ 1.2414166920123846
$ 1.2414166920123846$ 1.2414166920123846

$ 0.007666537267199644
$ 0.007666537267199644$ 0.007666537267199644

-2.86%

-4.85%

-17.34%

-17.34%

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007957. Viimeisen 24 tunnin aikana BLUEMOVE on vaihdellut alimmillaan $ 0.007957 ja korkeimmillaan $ 0.008462 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLUEMOVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2414166920123846, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.007666537267199644.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BLUEMOVE on muuttunut -2.86% viimeisen tunnin aikana, -4.85% 24 tunnin aikana ja -17.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1865

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

217.50M
217.50M 217.50M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

72.50%

APTOS

BlueMove-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.92K. BLUEMOVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 217.50M ja sen kokonaistarjonta on 300000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.39M.

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BlueMove-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00040743-4.85%
30 päivää$ -0.002138-21.18%
60 päivää$ -0.000793-9.07%
90 päivää$ -0.011133-58.32%
BlueMove-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BLUEMOVE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00040743 (-4.85%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BlueMove 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002138 (-21.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BlueMove-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BLUEMOVE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000793 (-9.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BlueMove-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.011133 (-58.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BlueMove (BLUEMOVE)?

Tarkista BlueMove-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BlueMove (BLUEMOVE)

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

BlueMove on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BlueMove-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BLUEMOVE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BlueMove-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BlueMove-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BlueMove-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BlueMove (BLUEMOVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BlueMove (BLUEMOVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BlueMove-rahakkeelle.

Tarkista BlueMove-rahakkeen hintaennuste nyt!

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen tokenomiikka

BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BLUEMOVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BlueMove (BLUEMOVE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BlueMove:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BlueMove MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BLUEMOVE paikallisiin valuuttoihin

1 BlueMove(BLUEMOVE) - VND
209.388455
1 BlueMove(BLUEMOVE) - AUD
A$0.01233335
1 BlueMove(BLUEMOVE) - GBP
0.00588818
1 BlueMove(BLUEMOVE) - EUR
0.00684302
1 BlueMove(BLUEMOVE) - USD
$0.007957
1 BlueMove(BLUEMOVE) - MYR
RM0.03357854
1 BlueMove(BLUEMOVE) - TRY
0.32568001
1 BlueMove(BLUEMOVE) - JPY
¥1.177636
1 BlueMove(BLUEMOVE) - ARS
ARS$10.45597542
1 BlueMove(BLUEMOVE) - RUB
0.64109549
1 BlueMove(BLUEMOVE) - INR
0.69456653
1 BlueMove(BLUEMOVE) - IDR
Rp130.44260208
1 BlueMove(BLUEMOVE) - KRW
11.14425592
1 BlueMove(BLUEMOVE) - PHP
0.45498126
1 BlueMove(BLUEMOVE) - EGP
￡E.0.38575536
1 BlueMove(BLUEMOVE) - BRL
R$0.04352479
1 BlueMove(BLUEMOVE) - CAD
C$0.01106023
1 BlueMove(BLUEMOVE) - BDT
0.96773034
1 BlueMove(BLUEMOVE) - NGN
12.24152622
1 BlueMove(BLUEMOVE) - COP
$32.08461325
1 BlueMove(BLUEMOVE) - ZAR
R.0.14099804
1 BlueMove(BLUEMOVE) - UAH
0.32766926
1 BlueMove(BLUEMOVE) - VES
Bs1.090109
1 BlueMove(BLUEMOVE) - CLP
$7.71829
1 BlueMove(BLUEMOVE) - PKR
Rs2.24323744
1 BlueMove(BLUEMOVE) - KZT
4.27561438
1 BlueMove(BLUEMOVE) - THB
฿0.25963691
1 BlueMove(BLUEMOVE) - TWD
NT$0.24292721
1 BlueMove(BLUEMOVE) - AED
د.إ0.02920219
1 BlueMove(BLUEMOVE) - CHF
Fr0.0063656
1 BlueMove(BLUEMOVE) - HKD
HK$0.06214417
1 BlueMove(BLUEMOVE) - AMD
֏3.0451439
1 BlueMove(BLUEMOVE) - MAD
.د.م0.07169257
1 BlueMove(BLUEMOVE) - MXN
$0.14919375
1 BlueMove(BLUEMOVE) - SAR
ريال0.02983875
1 BlueMove(BLUEMOVE) - PLN
0.02912262
1 BlueMove(BLUEMOVE) - RON
лв0.03461295
1 BlueMove(BLUEMOVE) - SEK
kr0.07654634
1 BlueMove(BLUEMOVE) - BGN
лв0.01336776
1 BlueMove(BLUEMOVE) - HUF
Ft2.71755421
1 BlueMove(BLUEMOVE) - CZK
0.16844969
1 BlueMove(BLUEMOVE) - KWD
د.ك0.002426885
1 BlueMove(BLUEMOVE) - ILS
0.02713337
1 BlueMove(BLUEMOVE) - AOA
Kz7.29330663
1 BlueMove(BLUEMOVE) - BHD
.د.ب0.002999789
1 BlueMove(BLUEMOVE) - BMD
$0.007957
1 BlueMove(BLUEMOVE) - DKK
kr0.05116351
1 BlueMove(BLUEMOVE) - HNL
L0.20918953
1 BlueMove(BLUEMOVE) - MUR
0.36387361
1 BlueMove(BLUEMOVE) - NAD
$0.14099804
1 BlueMove(BLUEMOVE) - NOK
kr0.08092269
1 BlueMove(BLUEMOVE) - NZD
$0.01360647
1 BlueMove(BLUEMOVE) - PAB
B/.0.007957
1 BlueMove(BLUEMOVE) - PGK
K0.03294198
1 BlueMove(BLUEMOVE) - QAR
ر.ق0.02896348
1 BlueMove(BLUEMOVE) - RSD
дин.0.80325915

BlueMove-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BlueMove toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BlueMove-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BlueMove”

Paljonko BlueMove (BLUEMOVE) on arvoltaan tänään?
BLUEMOVE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.007957 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BLUEMOVE-USD-parin nykyinen hinta?
BLUEMOVE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.007957. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BlueMove-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BLUEMOVE markkina-arvo on $ 1.73M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BLUEMOVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BLUEMOVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 217.50M USD.
Mikä oli BLUEMOVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BLUEMOVE saavutti ATH-hinnaksi 1.2414166920123846 USD.
Mikä oli BLUEMOVE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BLUEMOVE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.007666537267199644 USD.
Mikä on BLUEMOVE-rahakkeen treidausvolyymi?
BLUEMOVE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.92K USD.
Nouseeko BLUEMOVE tänä vuonna korkeammalle?
BLUEMOVE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BLUEMOVE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BlueMove (BLUEMOVE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

