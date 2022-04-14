BloodLoop (BLS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BloodLoop (BLS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BloodLoop (BLS) -rahakkeen tiedot Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative. Virallinen verkkosivusto: https://www.bloodloop.com Valkoinen paperi: https://whitepaper.bloodloop.com Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114 Osta BLS-rahaketta nyt!

BloodLoop (BLS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BloodLoop (BLS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 126.33K $ 126.33K $ 126.33K Kokonaistarjonta: $ 306.25M $ 306.25M $ 306.25M Kierrossa oleva tarjonta: $ 52.42M $ 52.42M $ 52.42M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 843.50K $ 843.50K $ 843.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.53828 $ 0.53828 $ 0.53828 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002321996956296167 $ 0.002321996956296167 $ 0.002321996956296167 Nykyinen hinta: $ 0.00241 $ 0.00241 $ 0.00241 Lue lisää BloodLoop (BLS) -rahakkeen hinnasta

BloodLoop (BLS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BloodLoop (BLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BloodLoop (BLS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BLS-rahakkeita MEXCistä nyt!

BloodLoop (BLS) -rahakkeen hintahistoria BLS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLS-rahakkeen hintaennuste nyt!

