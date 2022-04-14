Bloktopia (BLOK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bloktopia (BLOK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bloktopia (BLOK) -rahakkeen tiedot Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. Virallinen verkkosivusto: https://www.bloktopia.com/ Valkoinen paperi: https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 Osta BLOK-rahaketta nyt!

Bloktopia (BLOK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bloktopia (BLOK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M Kokonaistarjonta: $ 116.93B $ 116.93B $ 116.93B Kierrossa oleva tarjonta: $ 24.79B $ 24.79B $ 24.79B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.08M $ 26.08M $ 26.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000214178216592651 $ 0.000214178216592651 $ 0.000214178216592651 Nykyinen hinta: $ 0.000223 $ 0.000223 $ 0.000223 Lue lisää Bloktopia (BLOK) -rahakkeen hinnasta

Bloktopia (BLOK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bloktopia (BLOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLOK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLOK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLOK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLOK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Bloktopia (BLOK) -rahakkeen hintahistoria BLOK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLOK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLOK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLOK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLOK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLOK-rahakkeen hintaennuste nyt!

