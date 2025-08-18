BLOCX (BLOCX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01003. Viimeisen 24 tunnin aikana BLOCX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00924 ja korkeimmillaan $ 0.01021 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLOCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.35030075592322985, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006644840383025562.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BLOCX on muuttunut +1.00% viimeisen tunnin aikana, +0.19% 24 tunnin aikana ja +3.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BLOCX (BLOCX) -rahakkeen markkinatiedot
No.2130
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
$ 107.46K
$ 107.46K$ 107.46K
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
100.11M
100.11M 100.11M
169,000,000
169,000,000 169,000,000
130,662,741.62002465
130,662,741.62002465 130,662,741.62002465
59.23%
NONE
BLOCX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 107.46K. BLOCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.11M ja sen kokonaistarjonta on 130662741.62002465. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.70M.
BLOCX (BLOCX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BLOCX-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000019
+0.19%
30 päivää
$ -0.00073
-6.79%
60 päivää
$ +0.00199
+24.75%
90 päivää
$ -0.00184
-15.51%
BLOCX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BLOCX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000019 (+0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BLOCX 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00073 (-6.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BLOCX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BLOCX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00199 (+24.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BLOCX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00184 (-15.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BLOCX (BLOCX)?
"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.
BLOCX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BLOCX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BLOCX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue BLOCX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BLOCX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
BLOCX-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BLOCX (BLOCX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BLOCX (BLOCX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BLOCX-rahakkeelle.
BLOCX (BLOCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BLOCX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BLOCX (BLOCX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BLOCX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BLOCX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
