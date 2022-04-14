Blockasset (BLOCKASSET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blockasset (BLOCKASSET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blockasset (BLOCKASSET) -rahakkeen tiedot Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Virallinen verkkosivusto: https://blockasset.co/ Valkoinen paperi: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Osta BLOCKASSET-rahaketta nyt!

Blockasset (BLOCKASSET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blockasset (BLOCKASSET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Kokonaistarjonta: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M Kierrossa oleva tarjonta: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 Kaikkien aikojen alin: $ 0.012003318903570837 $ 0.012003318903570837 $ 0.012003318903570837 Nykyinen hinta: $ 0.01542 $ 0.01542 $ 0.01542 Lue lisää Blockasset (BLOCKASSET) -rahakkeen hinnasta

Blockasset (BLOCKASSET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blockasset (BLOCKASSET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLOCKASSET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLOCKASSET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLOCKASSET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLOCKASSET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Blockasset (BLOCKASSET) -rahakkeen hintahistoria BLOCKASSET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLOCKASSET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLOCKASSET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLOCKASSET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLOCKASSET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLOCKASSET-rahakkeen hintaennuste nyt!

