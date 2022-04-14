Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Blendr Network (BLENDR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tiedot

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.blendr.network/
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.87M
$ 1.87M
Kokonaistarjonta:
$ 42.00M
$ 42.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 40.06M
$ 40.06M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.96M
$ 1.96M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4.45
$ 4.45
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.025867046431337384
$ 0.025867046431337384
Nykyinen hinta:
$ 0.04659
$ 0.04659

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BLENDR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLENDR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BLENDR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLENDR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLENDR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLENDR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen hintahistoria

BLENDR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BLENDR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BLENDR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLENDR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.