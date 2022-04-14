Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blendr Network (BLENDR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tiedot Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. Virallinen verkkosivusto: https://www.blendr.network/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Osta BLENDR-rahaketta nyt!

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Kokonaistarjonta: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 Kaikkien aikojen alin: $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 Nykyinen hinta: $ 0.04659 $ 0.04659 $ 0.04659 Lue lisää Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen hinnasta

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLENDR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLENDR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLENDR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLENDR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLENDR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLENDR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BLENDR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen hintahistoria BLENDR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLENDR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLENDR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLENDR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLENDR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLENDR-rahakkeen hintaennuste nyt!

