Blendr Network-logo

Blendr Network – hinta (BLENDR)

1BLENDR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04199
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Blendr Network (BLENDR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:12:00 (UTC+8)

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04174
24 h:n matalin
$ 0.04832
24 h:n korkein

$ 0.04174
$ 0.04832
$ 4.2763998001721975
$ 0.025867046431337384
-8.66%

0.00%

-22.63%

-22.63%

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04199. Viimeisen 24 tunnin aikana BLENDR on vaihdellut alimmillaan $ 0.04174 ja korkeimmillaan $ 0.04832 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLENDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.2763998001721975, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.025867046431337384.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BLENDR on muuttunut -8.66% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -22.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen markkinatiedot

No.1861

$ 1.68M
$ 2.01K
$ 1.76M
40.06M
42,000,000
42,000,000
95.37%

ETH

Blendr Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.01K. BLENDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.06M ja sen kokonaistarjonta on 42000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.76M.

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Blendr Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00944-18.36%
60 päivää$ +0.01561+59.17%
90 päivää$ -0.02631-38.53%
Blendr Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BLENDR-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Blendr Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00944 (-18.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Blendr Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BLENDR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01561 (+59.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Blendr Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02631 (-38.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Blendr Network (BLENDR)?

Tarkista Blendr Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Blendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Blendr Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Blendr Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BLENDR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Blendr Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Blendr Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Blendr Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blendr Network (BLENDR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blendr Network (BLENDR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blendr Network-rahakkeelle.

Tarkista Blendr Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikka

Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BLENDR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Blendr Network (BLENDR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Blendr Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Blendr Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BLENDR paikallisiin valuuttoihin

Blendr Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Blendr Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Blendr Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blendr Network”

Paljonko Blendr Network (BLENDR) on arvoltaan tänään?
BLENDR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04199 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BLENDR-USD-parin nykyinen hinta?
BLENDR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04199. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blendr Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BLENDR markkina-arvo on $ 1.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BLENDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BLENDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.06M USD.
Mikä oli BLENDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BLENDR saavutti ATH-hinnaksi 4.2763998001721975 USD.
Mikä oli BLENDR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BLENDR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.025867046431337384 USD.
Mikä on BLENDR-rahakkeen treidausvolyymi?
BLENDR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.01K USD.
Nouseeko BLENDR tänä vuonna korkeammalle?
BLENDR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BLENDR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Blendr Network (BLENDR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

