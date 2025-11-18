BlockBuddies (BLBD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BlockBuddies (BLBD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:26:57 (UTC+8)
USD

BlockBuddies (BLBD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BlockBuddies (BLBD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 61.00K
$ 61.00K$ 61.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 500
$ 500$ 500
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.000061
$ 0.000061$ 0.000061

BlockBuddies (BLBD) -rahakkeen tiedot

BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.blockbuddies.site/landing
Valkoinen paperi:
https://blockbuddies.gitbook.io/blockbuddies-docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xcaf6cc15119f1eb78836544d926a5a5650ba9dae

BlockBuddies (BLBD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BlockBuddies (BLBD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BLBD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLBD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BLBD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLBD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLBD-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään BlockBuddies (BLBD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLBD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

BlockBuddies (BLBD) -rahakkeen hintahistoria

BLBD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BLBD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BLBD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLBD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

