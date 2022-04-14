Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bitboard (BITBOARD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen tiedot BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. Virallinen verkkosivusto: https://bitboard.top/ Valkoinen paperi: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 Osta BITBOARD-rahaketta nyt!

Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Kokonaistarjonta: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.22M $ 7.22M $ 7.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2493 $ 0.2493 $ 0.2493 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 Nykyinen hinta: $ 0.0008914 $ 0.0008914 $ 0.0008914 Lue lisää Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen hinnasta

Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BITBOARD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BITBOARD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BITBOARD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BITBOARD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BITBOARD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BITBOARD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BITBOARD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bitboard (BITBOARD) -rahakkeen hintahistoria BITBOARD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BITBOARD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BITBOARD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BITBOARD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BITBOARD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BITBOARD-rahakkeen hintaennuste nyt!

