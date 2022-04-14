Bistroo (BIST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bistroo (BIST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bistroo (BIST) -rahakkeen tiedot Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Virallinen verkkosivusto: https://www.bistroo.io Valkoinen paperi: https://bistroo.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f Osta BIST-rahaketta nyt!

Bistroo (BIST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bistroo (BIST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 499.97K $ 499.97K $ 499.97K Kokonaistarjonta: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 57.40M $ 57.40M $ 57.40M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 862.29K $ 862.29K $ 862.29K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Nykyinen hinta: $ 0.00871 $ 0.00871 $ 0.00871 Lue lisää Bistroo (BIST) -rahakkeen hinnasta

Bistroo (BIST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bistroo (BIST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BIST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BIST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BIST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BIST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Bistroo (BIST) -rahakkeen hintahistoria BIST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BIST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BIST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BIST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BIST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BIST-rahakkeen hintaennuste nyt!

