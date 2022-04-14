Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Biometric Financial (BIOFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen tiedot The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Virallinen verkkosivusto: https://biometricfinancial.org/home/ Valkoinen paperi: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Osta BIOFI-rahaketta nyt!

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 904.60K $ 904.60K $ 904.60K Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Nykyinen hinta: $ 0.0002311 $ 0.0002311 $ 0.0002311 Lue lisää Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen hinnasta

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BIOFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BIOFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BIOFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BIOFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen hintahistoria BIOFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BIOFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BIOFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BIOFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BIOFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BIOFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

