Lisätietoja BIOFI-rahakkeesta

BIOFI-rahakkeen hintatiedot

BIOFI-rahakkeen valkoinen paperi

BIOFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BIOFI-rahakkeen tokenomiikka

BIOFI-rahakkeen hintaennuste

BIOFI-rahakkeen historia

BIOFI-osto-opas

BIOFI/fiat-valuuttamuunnin

BIOFI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Biometric Financial-logo

Biometric Financial – hinta (BIOFI)

1BIOFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001977
$0.0001977$0.0001977
-1.54%1D
USD
Reaaliaikainen Biometric Financial (BIOFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:48:16 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001973
$ 0.0001973$ 0.0001973
24 h:n matalin
$ 0.0002197
$ 0.0002197$ 0.0002197
24 h:n korkein

$ 0.0001973
$ 0.0001973$ 0.0001973

$ 0.0002197
$ 0.0002197$ 0.0002197

$ 0.030337844902959543
$ 0.030337844902959543$ 0.030337844902959543

$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818

-1.89%

-1.54%

-29.59%

-29.59%

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001978. Viimeisen 24 tunnin aikana BIOFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001973 ja korkeimmillaan $ 0.0002197 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIOFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.030337844902959543, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000068186806932818.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIOFI on muuttunut -1.89% viimeisen tunnin aikana, -1.54% 24 tunnin aikana ja -29.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen markkinatiedot

No.2205

$ 774.25K
$ 774.25K$ 774.25K

$ 58.59K
$ 58.59K$ 58.59K

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

Biometric Financial-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 774.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.59K. BIOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.91B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.98M.

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Biometric Financial-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000003092-1.54%
30 päivää$ +0.0000449+29.36%
60 päivää$ +0.0000695+54.16%
90 päivää$ +0.0000459+30.21%
Biometric Financial-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BIOFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000003092 (-1.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Biometric Financial 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000449 (+29.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Biometric Financial-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BIOFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000695 (+54.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Biometric Financial-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000459 (+30.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Biometric Financial (BIOFI)?

Tarkista Biometric Financial-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Biometric Financial-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BIOFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Biometric Financial-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Biometric Financial-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Biometric Financial-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Biometric Financial (BIOFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Biometric Financial (BIOFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Biometric Financial-rahakkeelle.

Tarkista Biometric Financial-rahakkeen hintaennuste nyt!

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen tokenomiikka

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIOFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Biometric Financial (BIOFI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Biometric Financial:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Biometric Financial MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BIOFI paikallisiin valuuttoihin

1 Biometric Financial(BIOFI) - VND
5.205107
1 Biometric Financial(BIOFI) - AUD
A$0.00030659
1 Biometric Financial(BIOFI) - GBP
0.000146372
1 Biometric Financial(BIOFI) - EUR
0.000170108
1 Biometric Financial(BIOFI) - USD
$0.0001978
1 Biometric Financial(BIOFI) - MYR
RM0.000834716
1 Biometric Financial(BIOFI) - TRY
0.008095954
1 Biometric Financial(BIOFI) - JPY
¥0.0292744
1 Biometric Financial(BIOFI) - ARS
ARS$0.259921068
1 Biometric Financial(BIOFI) - RUB
0.015936746
1 Biometric Financial(BIOFI) - INR
0.017263984
1 Biometric Financial(BIOFI) - IDR
Rp3.242622432
1 Biometric Financial(BIOFI) - KRW
0.277030768
1 Biometric Financial(BIOFI) - PHP
0.011308226
1 Biometric Financial(BIOFI) - EGP
￡E.0.009589344
1 Biometric Financial(BIOFI) - BRL
R$0.001083944
1 Biometric Financial(BIOFI) - CAD
C$0.000274942
1 Biometric Financial(BIOFI) - BDT
0.024056436
1 Biometric Financial(BIOFI) - NGN
0.303838602
1 Biometric Financial(BIOFI) - COP
$0.79757905
1 Biometric Financial(BIOFI) - ZAR
R.0.003506994
1 Biometric Financial(BIOFI) - UAH
0.008145404
1 Biometric Financial(BIOFI) - VES
Bs0.0270986
1 Biometric Financial(BIOFI) - CLP
$0.191866
1 Biometric Financial(BIOFI) - PKR
Rs0.055763776
1 Biometric Financial(BIOFI) - KZT
0.106285852
1 Biometric Financial(BIOFI) - THB
฿0.006460148
1 Biometric Financial(BIOFI) - TWD
NT$0.0060329
1 Biometric Financial(BIOFI) - AED
د.إ0.000725926
1 Biometric Financial(BIOFI) - CHF
Fr0.00015824
1 Biometric Financial(BIOFI) - HKD
HK$0.001544818
1 Biometric Financial(BIOFI) - AMD
֏0.07569806
1 Biometric Financial(BIOFI) - MAD
.د.م0.001782178
1 Biometric Financial(BIOFI) - MXN
$0.003710728
1 Biometric Financial(BIOFI) - SAR
ريال0.00074175
1 Biometric Financial(BIOFI) - PLN
0.000723948
1 Biometric Financial(BIOFI) - RON
лв0.00086043
1 Biometric Financial(BIOFI) - SEK
kr0.001902836
1 Biometric Financial(BIOFI) - BGN
лв0.000332304
1 Biometric Financial(BIOFI) - HUF
Ft0.067554634
1 Biometric Financial(BIOFI) - CZK
0.004187426
1 Biometric Financial(BIOFI) - KWD
د.ك0.000060329
1 Biometric Financial(BIOFI) - ILS
0.000674498
1 Biometric Financial(BIOFI) - AOA
Kz0.181301502
1 Biometric Financial(BIOFI) - BHD
.د.ب0.0000745706
1 Biometric Financial(BIOFI) - BMD
$0.0001978
1 Biometric Financial(BIOFI) - DKK
kr0.001271854
1 Biometric Financial(BIOFI) - HNL
L0.005200162
1 Biometric Financial(BIOFI) - MUR
0.009045394
1 Biometric Financial(BIOFI) - NAD
$0.003495126
1 Biometric Financial(BIOFI) - NOK
kr0.002013604
1 Biometric Financial(BIOFI) - NZD
$0.000338238
1 Biometric Financial(BIOFI) - PAB
B/.0.0001978
1 Biometric Financial(BIOFI) - PGK
K0.000818892
1 Biometric Financial(BIOFI) - QAR
ر.ق0.000719992
1 Biometric Financial(BIOFI) - RSD
дин.0.019961976

Biometric Financial-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Biometric Financial toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Biometric Financial-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Biometric Financial”

Paljonko Biometric Financial (BIOFI) on arvoltaan tänään?
BIOFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001978 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIOFI-USD-parin nykyinen hinta?
BIOFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001978. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Biometric Financial-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIOFI markkina-arvo on $ 774.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.91B USD.
Mikä oli BIOFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIOFI saavutti ATH-hinnaksi 0.030337844902959543 USD.
Mikä oli BIOFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIOFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000068186806932818 USD.
Mikä on BIOFI-rahakkeen treidausvolyymi?
BIOFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.59K USD.
Nouseeko BIOFI tänä vuonna korkeammalle?
BIOFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIOFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:48:16 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BIOFI-USD-laskin

Summa

BIOFI
BIOFI
USD
USD

1 BIOFI = 0.0001978 USD

Treidaa BIOFI-rahaketta

BIOFIUSDT
$0.0001977
$0.0001977$0.0001977
-1.34%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu