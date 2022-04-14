BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen tiedot BILLIVERSE is designed to empower creators and bring them closer to their fans and new follower communities. These different cultures, where creators are fun and touching, can build real relationships with their fans on the platform and get more from the content. Virallinen verkkosivusto: https://www.billionview.net/ Valkoinen paperi: https://develops-organization.gitbook.io/billiverse/ Block Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/coin/0x6ed75636f618ef3cadabe8ba590c6c7f560346b28c84056725c1c5d94901f94b::bvt_coin::BvtCoin?network=mainnet Osta BILLIONVIEW-rahaketta nyt!

BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 125.75K $ 125.75K $ 125.75K Kaikkien aikojen korkein: $ 2 $ 2 $ 2 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0002515 $ 0.0002515 $ 0.0002515 Lue lisää BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen hinnasta

BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BILLIONVIEW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BILLIONVIEW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BILLIONVIEW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BILLIONVIEW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BILLIONVIEW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BILLIONVIEW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BILLIONVIEW-rahakkeita MEXCistä nyt!

BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen hintahistoria BILLIONVIEW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BILLIONVIEW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BILLIONVIEW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BILLIONVIEW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BILLIONVIEW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BILLIONVIEW-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!