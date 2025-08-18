BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002886. Viimeisen 24 tunnin aikana BILLIONVIEW on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002309 ja korkeimmillaan $ 0.0002904 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BILLIONVIEW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BILLIONVIEW on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja +56.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BILLIONVIEW-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.33K. BILLIONVIEW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 144.30K.
BILLIVERSE is designed to empower creators and bring them closer to their fans and new follower communities. These different cultures, where creators are fun and touching, can build real relationships with their fans on the platform and get more from the content.
BILLIONVIEW-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BILLIONVIEW-rahakkeelle.
BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BILLIONVIEW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) -ostamisen perusteet
