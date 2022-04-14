Big Time (BIGTIME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Big Time (BIGTIME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen tiedot Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Virallinen verkkosivusto: https://bigtime.gg/ Valkoinen paperi: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Osta BIGTIME-rahaketta nyt!

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Big Time (BIGTIME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 110.85M $ 110.85M $ 110.85M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 281.90M $ 281.90M $ 281.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Nykyinen hinta: $ 0.05638 $ 0.05638 $ 0.05638 Lue lisää Big Time (BIGTIME) -rahakkeen hinnasta

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Big Time (BIGTIME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BIGTIME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BIGTIME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BIGTIME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BIGTIME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BIGTIME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Big Time (BIGTIME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BIGTIME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BIGTIME-rahakkeita MEXCistä nyt!

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen hintahistoria BIGTIME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BIGTIME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BIGTIME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BIGTIME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BIGTIME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BIGTIME-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!