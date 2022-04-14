Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bitget Token (BGB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tiedot Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Virallinen verkkosivusto: https://www.bitget.com/ Valkoinen paperi: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581 Osta BGB-rahaketta nyt!

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitget Token (BGB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.41B $ 5.41B $ 5.41B Kokonaistarjonta: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.41B $ 5.41B $ 5.41B Kaikkien aikojen korkein: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 Nykyinen hinta: $ 4.74608 $ 4.74608 $ 4.74608 Lue lisää Bitget Token (BGB) -rahakkeen hinnasta

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BGB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BGB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BGB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BGB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Bitget Token (BGB) -rahakkeen hintahistoria BGB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BGB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BGB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BGB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BGB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BGB-rahakkeen hintaennuste nyt!

