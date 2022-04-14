Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikka

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Bitget Token (BGB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tiedot

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.bitget.com/
Valkoinen paperi:
https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Bitget Token (BGB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 5.41B
$ 5.41B$ 5.41B
Kokonaistarjonta:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.41B
$ 5.41B$ 5.41B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 8.54
$ 8.54$ 8.54
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925
Nykyinen hinta:
$ 4.74608
$ 4.74608$ 4.74608

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BGB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BGB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BGB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BGB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BGB-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Bitget Token (BGB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BGB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Bitget Token (BGB) -rahakkeen hintahistoria

BGB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BGB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BGB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BGB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.