Bitget Token-logo

Bitget Token – hinta (BGB)

1BGB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.64148
$4.64148$4.64148
+0.08%1D
USD
Reaaliaikainen Bitget Token (BGB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:10:13 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.48094
$ 4.48094$ 4.48094
24 h:n matalin
$ 4.77273
$ 4.77273$ 4.77273
24 h:n korkein

$ 4.48094
$ 4.48094$ 4.48094

$ 4.77273
$ 4.77273$ 4.77273

$ 8.48508718732009
$ 8.48508718732009$ 8.48508718732009

$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925

-1.21%

+0.08%

+1.42%

+1.42%

Bitget Token (BGB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 4.64155. Viimeisen 24 tunnin aikana BGB on vaihdellut alimmillaan $ 4.48094 ja korkeimmillaan $ 4.77273 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BGB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.48508718732009, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05835925.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BGB on muuttunut -1.21% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja +1.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitget Token (BGB) -rahakkeen markkinatiedot

No.25

$ 5.29B
$ 5.29B$ 5.29B

$ 573.19K
$ 573.19K$ 573.19K

$ 5.29B
$ 5.29B$ 5.29B

1.14B
1.14B 1.14B

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1 1,139,992,036.1

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1 1,139,992,036.1

99.99%

0.13%

ETH

Bitget Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.29B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 573.19K. BGB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.14B ja sen kokonaistarjonta on 1139992036.1. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.29B.

Bitget Token (BGB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bitget Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0037102+0.08%
30 päivää$ -0.16076-3.35%
60 päivää$ +0.65878+16.54%
90 päivää$ -0.95136-17.02%
Bitget Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BGB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0037102 (+0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bitget Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.16076 (-3.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bitget Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BGB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.65878 (+16.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bitget Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.95136 (-17.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bitget Token (BGB)?

Tarkista Bitget Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bitget Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BGB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bitget Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bitget Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bitget Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitget Token (BGB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitget Token (BGB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitget Token-rahakkeelle.

Tarkista Bitget Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikka

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BGB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bitget Token (BGB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bitget Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bitget Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BGB paikallisiin valuuttoihin

1 Bitget Token(BGB) - VND
122,142.38825
1 Bitget Token(BGB) - AUD
A$7.1944025
1 Bitget Token(BGB) - GBP
3.434747
1 Bitget Token(BGB) - EUR
3.991733
1 Bitget Token(BGB) - USD
$4.64155
1 Bitget Token(BGB) - MYR
RM19.587341
1 Bitget Token(BGB) - TRY
189.9786415
1 Bitget Token(BGB) - JPY
¥686.9494
1 Bitget Token(BGB) - ARS
ARS$6,083.2618455
1 Bitget Token(BGB) - RUB
374.016099
1 Bitget Token(BGB) - INR
405.300146
1 Bitget Token(BGB) - IDR
Rp76,090.971432
1 Bitget Token(BGB) - KRW
6,509.866706
1 Bitget Token(BGB) - PHP
265.310998
1 Bitget Token(BGB) - EGP
￡E.225.022344
1 Bitget Token(BGB) - BRL
R$25.435694
1 Bitget Token(BGB) - CAD
C$6.4517545
1 Bitget Token(BGB) - BDT
564.505311
1 Bitget Token(BGB) - NGN
7,118.930897
1 Bitget Token(BGB) - COP
$18,715.8899875
1 Bitget Token(BGB) - ZAR
R.82.3875125
1 Bitget Token(BGB) - UAH
191.139029
1 Bitget Token(BGB) - VES
Bs635.89235
1 Bitget Token(BGB) - CLP
$4,493.0204
1 Bitget Token(BGB) - PKR
Rs1,316.34358
1 Bitget Token(BGB) - KZT
2,494.090477
1 Bitget Token(BGB) - THB
฿151.593023
1 Bitget Token(BGB) - TWD
NT$141.5208595
1 Bitget Token(BGB) - AED
د.إ17.0344885
1 Bitget Token(BGB) - CHF
Fr3.71324
1 Bitget Token(BGB) - HKD
HK$36.2505055
1 Bitget Token(BGB) - AMD
֏1,776.321185
1 Bitget Token(BGB) - MAD
.د.م41.8203655
1 Bitget Token(BGB) - MXN
$87.168309
1 Bitget Token(BGB) - SAR
ريال17.4058125
1 Bitget Token(BGB) - PLN
16.988073
1 Bitget Token(BGB) - RON
лв20.1907425
1 Bitget Token(BGB) - SEK
kr44.6981265
1 Bitget Token(BGB) - BGN
лв7.797804
1 Bitget Token(BGB) - HUF
Ft1,587.3636845
1 Bitget Token(BGB) - CZK
98.215198
1 Bitget Token(BGB) - KWD
د.ك1.41567275
1 Bitget Token(BGB) - ILS
15.8276855
1 Bitget Token(BGB) - AOA
Kz4,231.0977335
1 Bitget Token(BGB) - BHD
.د.ب1.74986435
1 Bitget Token(BGB) - BMD
$4.64155
1 Bitget Token(BGB) - DKK
kr29.8451665
1 Bitget Token(BGB) - HNL
L121.330117
1 Bitget Token(BGB) - MUR
212.2580815
1 Bitget Token(BGB) - NAD
$82.1090195
1 Bitget Token(BGB) - NOK
kr47.2973945
1 Bitget Token(BGB) - NZD
$7.9370505
1 Bitget Token(BGB) - PAB
B/.4.64155
1 Bitget Token(BGB) - PGK
K19.587341
1 Bitget Token(BGB) - QAR
ر.ق16.895242
1 Bitget Token(BGB) - RSD
дин.468.4716415

Bitget Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bitget Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Bitget Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitget Token”

Paljonko Bitget Token (BGB) on arvoltaan tänään?
BGB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.64155 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BGB-USD-parin nykyinen hinta?
BGB -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.64155. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitget Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BGB markkina-arvo on $ 5.29B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BGB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BGB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.14B USD.
Mikä oli BGB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BGB saavutti ATH-hinnaksi 8.48508718732009 USD.
Mikä oli BGB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BGB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05835925 USD.
Mikä on BGB-rahakkeen treidausvolyymi?
BGB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 573.19K USD.
Nouseeko BGB tänä vuonna korkeammalle?
BGB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BGB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:10:13 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BGB-USD-laskin

Summa

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 4.64154 USD

Treidaa BGB-rahaketta

BGBUSDT
$4.64148
$4.64148$4.64148
+0.08%

