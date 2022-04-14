BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen tiedot BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Virallinen verkkosivusto: https://bossfighters.game/ Valkoinen paperi: https://wiki.bossfighters.game/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 Osta BFTOKEN-rahaketta nyt!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 195.61K $ 195.61K $ 195.61K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 101.93M $ 101.93M $ 101.93M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 Nykyinen hinta: $ 0.001919 $ 0.001919 $ 0.001919 Lue lisää BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen hinnasta

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BFTOKEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BFTOKEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BFTOKEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BFTOKEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BFTOKEN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BFTOKEN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BFTOKEN-rahakkeita MEXCistä nyt!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen hintahistoria BFTOKEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BFTOKEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BFTOKEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BFTOKEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BFTOKEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BFTOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

