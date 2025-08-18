Lisätietoja BFTOKEN-rahakkeesta

BFTOKEN-rahakkeen hintatiedot

BFTOKEN-rahakkeen valkoinen paperi

BFTOKEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BFTOKEN-rahakkeen tokenomiikka

BFTOKEN-rahakkeen hintaennuste

BFTOKEN-rahakkeen historia

BFTOKEN-osto-opas

BFTOKEN/fiat-valuuttamuunnin

BFTOKEN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BOSS FIGHTERS-logo

BOSS FIGHTERS – hinta (BFTOKEN)

1BFTOKEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0020589
$0.0020589$0.0020589
-10.95%1D
USD
Reaaliaikainen BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:00:43 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0018478
$ 0.0018478$ 0.0018478
24 h:n matalin
$ 0.0035295
$ 0.0035295$ 0.0035295
24 h:n korkein

$ 0.0018478
$ 0.0018478$ 0.0018478

$ 0.0035295
$ 0.0035295$ 0.0035295

$ 0.08334376693291244
$ 0.08334376693291244$ 0.08334376693291244

$ 0.000544858445927759
$ 0.000544858445927759$ 0.000544858445927759

+0.86%

-10.95%

+23.42%

+23.42%

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0020589. Viimeisen 24 tunnin aikana BFTOKEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0018478 ja korkeimmillaan $ 0.0035295 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BFTOKEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08334376693291244, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000544858445927759.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BFTOKEN on muuttunut +0.86% viimeisen tunnin aikana, -10.95% 24 tunnin aikana ja +23.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen markkinatiedot

No.2712

$ 202.67K
$ 202.67K$ 202.67K

$ 54.96K
$ 54.96K$ 54.96K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

98.44M
98.44M 98.44M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.84%

ETH

BOSS FIGHTERS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 202.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.96K. BFTOKEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.44M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.06M.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BOSS FIGHTERS-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000253172-10.95%
30 päivää$ -0.0008111-28.27%
60 päivää$ -0.0074271-78.30%
90 päivää$ -0.0204411-90.85%
BOSS FIGHTERS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BFTOKEN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000253172 (-10.95%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BOSS FIGHTERS 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0008111 (-28.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BOSS FIGHTERS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BFTOKEN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0074271 (-78.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BOSS FIGHTERS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0204411 (-90.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)?

Tarkista BOSS FIGHTERS-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

BOSS FIGHTERS on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BOSS FIGHTERS-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BFTOKEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BOSS FIGHTERS-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BOSS FIGHTERS-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BOSS FIGHTERS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOSS FIGHTERS-rahakkeelle.

Tarkista BOSS FIGHTERS-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen tokenomiikka

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BFTOKEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BOSS FIGHTERS:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BOSS FIGHTERS MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BFTOKEN paikallisiin valuuttoihin

1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - VND
54.1799535
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - AUD
A$0.003191295
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - GBP
0.001523586
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - EUR
0.001770654
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - USD
$0.0020589
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - MYR
RM0.008688558
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - TRY
0.084270777
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - JPY
¥0.3047172
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - ARS
ARS$2.705518134
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - RUB
0.165885573
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - INR
0.179721381
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - IDR
Rp33.752453616
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - KRW
2.883612984
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - PHP
0.117727902
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - EGP
￡E.0.099815472
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - BRL
R$0.011262183
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - CAD
C$0.002861871
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - BDT
0.250403418
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - NGN
3.167535294
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - COP
$8.301999525
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - ZAR
R.0.036483708
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - UAH
0.084785502
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - VES
Bs0.2820693
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - CLP
$1.997133
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - PKR
Rs0.580445088
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - KZT
1.106329326
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - THB
฿0.067181907
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - TWD
NT$0.062858217
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - AED
د.إ0.007556163
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - CHF
Fr0.00164712
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - HKD
HK$0.016080009
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - AMD
֏0.78794103
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - MAD
.د.م0.018550689
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - MXN
$0.038604375
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - SAR
ريال0.007720875
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - PLN
0.007535574
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - RON
лв0.008956215
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - SEK
kr0.019806618
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - BGN
лв0.003458952
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - HUF
Ft0.703176117
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - CZK
0.043586913
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - KWD
د.ك0.0006279645
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - ILS
0.007020849
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - AOA
Kz1.887167151
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - BHD
.د.ب0.0007762053
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - BMD
$0.0020589
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - DKK
kr0.013238727
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - HNL
L0.054128481
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - MUR
0.094153497
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - NAD
$0.036483708
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - NOK
kr0.020939013
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - NZD
$0.003520719
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - PAB
B/.0.0020589
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - PGK
K0.008523846
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - QAR
ر.ق0.007494396
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) - RSD
дин.0.207845955

BOSS FIGHTERS-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BOSS FIGHTERS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BOSS FIGHTERS-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BOSS FIGHTERS”

Paljonko BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) on arvoltaan tänään?
BFTOKEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0020589 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BFTOKEN-USD-parin nykyinen hinta?
BFTOKEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0020589. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BOSS FIGHTERS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BFTOKEN markkina-arvo on $ 202.67K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BFTOKEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BFTOKEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.44M USD.
Mikä oli BFTOKEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BFTOKEN saavutti ATH-hinnaksi 0.08334376693291244 USD.
Mikä oli BFTOKEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BFTOKEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000544858445927759 USD.
Mikä on BFTOKEN-rahakkeen treidausvolyymi?
BFTOKEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.96K USD.
Nouseeko BFTOKEN tänä vuonna korkeammalle?
BFTOKEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BFTOKEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:00:43 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BFTOKEN-USD-laskin

Summa

BFTOKEN
BFTOKEN
USD
USD

1 BFTOKEN = 0.0020588 USD

Treidaa BFTOKEN-rahaketta

BFTOKENUSDT
$0.0020589
$0.0020589$0.0020589
-10.93%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu