bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu bitFloki (BFLOKI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen tiedot BitFloki is a meme coin on BNB Smart Chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.bitfloki.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.bitfloki.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x79cdc9ca057e16dffd45bd803491f328f49e1762 Osta BFLOKI-rahaketta nyt!

bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 218.80K $ 218.80K $ 218.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00009702 $ 0.00009702 $ 0.00009702 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000185508149349 $ 0.000000185508149349 $ 0.000000185508149349 Nykyinen hinta: $ 0.0000002188 $ 0.0000002188 $ 0.0000002188 Lue lisää bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen hinnasta

bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BFLOKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BFLOKI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BFLOKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BFLOKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BFLOKI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BFLOKI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BFLOKI-rahakkeita MEXCistä nyt!

bitFloki (BFLOKI) -rahakkeen hintahistoria BFLOKI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BFLOKI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BFLOKI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BFLOKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BFLOKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BFLOKI-rahakkeen hintaennuste nyt!

