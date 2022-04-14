BFIC (BFIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BFIC (BFIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BFIC (BFIC) -rahakkeen tiedot BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution. Virallinen verkkosivusto: http://bficoin.io/ Valkoinen paperi: https://bficoin.io/BFIC%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bficscan.io/#/ Osta BFIC-rahaketta nyt!

BFIC (BFIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BFIC (BFIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.16M $ 9.16M $ 9.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 23.4 $ 23.4 $ 23.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.16099897458104975 $ 0.16099897458104975 $ 0.16099897458104975 Nykyinen hinta: $ 0.436 $ 0.436 $ 0.436 Lue lisää BFIC (BFIC) -rahakkeen hinnasta

BFIC (BFIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BFIC (BFIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BFIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BFIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BFIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BFIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BFIC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BFIC (BFIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BFIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BFIC-rahakkeita MEXCistä nyt!

BFIC (BFIC) -rahakkeen hintahistoria BFIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BFIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BFIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BFIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BFIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BFIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!