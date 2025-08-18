Lisätietoja BFIC-rahakkeesta

BFIC – hinta (BFIC)

1BFIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4424
$0.4424$0.4424
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen BFIC (BFIC) -hintakaavio
2025-08-22 00:10:05 (UTC+8)

BFIC (BFIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4311
$ 0.4311$ 0.4311
24 h:n matalin
$ 0.4526
$ 0.4526$ 0.4526
24 h:n korkein

$ 0.4311
$ 0.4311$ 0.4311

$ 0.4526
$ 0.4526$ 0.4526

$ 44.5205627668438
$ 44.5205627668438$ 44.5205627668438

$ 0.16099897458104975
$ 0.16099897458104975$ 0.16099897458104975

-1.69%

0.00%

+2.50%

+2.50%

BFIC (BFIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4424. Viimeisen 24 tunnin aikana BFIC on vaihdellut alimmillaan $ 0.4311 ja korkeimmillaan $ 0.4526 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BFIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 44.5205627668438, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.16099897458104975.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BFIC on muuttunut -1.69% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +2.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BFIC (BFIC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1451

$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M

$ 14.34K
$ 14.34K$ 14.34K

$ 9.29M
$ 9.29M$ 9.29M

10.58M
10.58M 10.58M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

50.37%

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

BFIC

BFIC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.34K. BFIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.58M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.29M.

BFIC (BFIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BFIC-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0076-1.69%
60 päivää$ +0.0007+0.15%
90 päivää$ +0.0217+5.15%
BFIC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BFIC-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BFIC 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0076 (-1.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BFIC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BFIC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0007 (+0.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BFIC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0217 (+5.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BFIC (BFIC)?

Tarkista BFIC-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BFIC-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BFIC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BFIC-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BFIC-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BFIC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BFIC (BFIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BFIC (BFIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BFIC-rahakkeelle.

Tarkista BFIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

BFIC (BFIC) -rahakkeen tokenomiikka

BFIC (BFIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BFIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BFIC (BFIC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BFIC:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BFIC MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BFIC paikallisiin valuuttoihin

1 BFIC(BFIC) - VND
11,641.756
1 BFIC(BFIC) - AUD
A$0.68572
1 BFIC(BFIC) - GBP
0.327376
1 BFIC(BFIC) - EUR
0.380464
1 BFIC(BFIC) - USD
$0.4424
1 BFIC(BFIC) - MYR
RM1.866928
1 BFIC(BFIC) - TRY
18.107432
1 BFIC(BFIC) - JPY
¥65.4752
1 BFIC(BFIC) - ARS
ARS$579.813864
1 BFIC(BFIC) - RUB
35.648592
1 BFIC(BFIC) - INR
38.630368
1 BFIC(BFIC) - IDR
Rp7,252.457856
1 BFIC(BFIC) - KRW
620.474848
1 BFIC(BFIC) - PHP
25.287584
1 BFIC(BFIC) - EGP
￡E.21.447552
1 BFIC(BFIC) - BRL
R$2.424352
1 BFIC(BFIC) - CAD
C$0.614936
1 BFIC(BFIC) - BDT
53.804688
1 BFIC(BFIC) - NGN
678.526576
1 BFIC(BFIC) - COP
$1,783.8674
1 BFIC(BFIC) - ZAR
R.7.8526
1 BFIC(BFIC) - UAH
18.218032
1 BFIC(BFIC) - VES
Bs60.6088
1 BFIC(BFIC) - CLP
$428.2432
1 BFIC(BFIC) - PKR
Rs125.46464
1 BFIC(BFIC) - KZT
237.719216
1 BFIC(BFIC) - THB
฿14.448784
1 BFIC(BFIC) - TWD
NT$13.488776
1 BFIC(BFIC) - AED
د.إ1.623608
1 BFIC(BFIC) - CHF
Fr0.35392
1 BFIC(BFIC) - HKD
HK$3.455144
1 BFIC(BFIC) - AMD
֏169.30648
1 BFIC(BFIC) - MAD
.د.م3.986024
1 BFIC(BFIC) - MXN
$8.308272
1 BFIC(BFIC) - SAR
ريال1.659
1 BFIC(BFIC) - PLN
1.619184
1 BFIC(BFIC) - RON
лв1.92444
1 BFIC(BFIC) - SEK
kr4.260312
1 BFIC(BFIC) - BGN
лв0.743232
1 BFIC(BFIC) - HUF
Ft151.296376
1 BFIC(BFIC) - CZK
9.361184
1 BFIC(BFIC) - KWD
د.ك0.134932
1 BFIC(BFIC) - ILS
1.508584
1 BFIC(BFIC) - AOA
Kz403.278568
1 BFIC(BFIC) - BHD
.د.ب0.1667848
1 BFIC(BFIC) - BMD
$0.4424
1 BFIC(BFIC) - DKK
kr2.844632
1 BFIC(BFIC) - HNL
L11.564336
1 BFIC(BFIC) - MUR
20.230952
1 BFIC(BFIC) - NAD
$7.826056
1 BFIC(BFIC) - NOK
kr4.508056
1 BFIC(BFIC) - NZD
$0.756504
1 BFIC(BFIC) - PAB
B/.0.4424
1 BFIC(BFIC) - PGK
K1.866928
1 BFIC(BFIC) - QAR
ر.ق1.610336
1 BFIC(BFIC) - RSD
дин.44.651432

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BFIC toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BFIC-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BFIC”

Paljonko BFIC (BFIC) on arvoltaan tänään?
BFIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4424 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BFIC-USD-parin nykyinen hinta?
BFIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4424. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BFIC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BFIC markkina-arvo on $ 4.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BFIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BFIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.58M USD.
Mikä oli BFIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BFIC saavutti ATH-hinnaksi 44.5205627668438 USD.
Mikä oli BFIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BFIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.16099897458104975 USD.
Mikä on BFIC-rahakkeen treidausvolyymi?
BFIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.34K USD.
Nouseeko BFIC tänä vuonna korkeammalle?
BFIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BFIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:10:05 (UTC+8)

BFIC (BFIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
