BENQI (BENQI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BENQI (BENQI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BENQI (BENQI) -rahakkeen tiedot BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Virallinen verkkosivusto: https://benqi.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.benqi.fi/ Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Osta BENQI-rahaketta nyt!

BENQI (BENQI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BENQI (BENQI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 52.09M $ 52.09M $ 52.09M Kokonaistarjonta: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 52.09M $ 52.09M $ 52.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.007235 $ 0.007235 $ 0.007235 Lue lisää BENQI (BENQI) -rahakkeen hinnasta

BENQI (BENQI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BENQI (BENQI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BENQI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BENQI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BENQI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BENQI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BENQI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BENQI (BENQI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BENQI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BENQI-rahakkeita MEXCistä nyt!

BENQI (BENQI) -rahakkeen hintahistoria BENQI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BENQI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BENQI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BENQI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BENQI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BENQI-rahakkeen hintaennuste nyt!

