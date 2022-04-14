BENDOG (BENDOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BENDOG (BENDOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BENDOG (BENDOG) -rahakkeen tiedot The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG. Virallinen verkkosivusto: https://benthedog.io Block Explorer: https://solscan.io/token/AHW5N8iqZobTcBepkSJzZ61XtAuSzBDcpxtrLG6KUKPk Osta BENDOG-rahaketta nyt!

BENDOG (BENDOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BENDOG (BENDOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 510.89K $ 510.89K $ 510.89K Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 511.00K $ 511.00K $ 511.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.078811 $ 0.078811 $ 0.078811 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 $ 0.000297060419298825 Nykyinen hinta: $ 0.000511 $ 0.000511 $ 0.000511 Lue lisää BENDOG (BENDOG) -rahakkeen hinnasta

BENDOG (BENDOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BENDOG (BENDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BENDOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BENDOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BENDOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BENDOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BENDOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BENDOG (BENDOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BENDOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BENDOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

BENDOG (BENDOG) -rahakkeen hintahistoria BENDOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BENDOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BENDOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BENDOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BENDOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BENDOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

