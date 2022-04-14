BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BEERCOIN (BEER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tiedot $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! Virallinen verkkosivusto: https://beercoin.wtf/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG Osta BEER-rahaketta nyt!

BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BEERCOIN (BEER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Kokonaistarjonta: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 549.76B $ 549.76B $ 549.76B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0005956 $ 0.0005956 $ 0.0005956 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002663165781949 $ 0.000002663165781949 $ 0.000002663165781949 Nykyinen hinta: $ 0.00000374 $ 0.00000374 $ 0.00000374 Lue lisää BEERCOIN (BEER) -rahakkeen hinnasta

BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BEER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BEER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BEER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BEER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BEERCOIN (BEER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BEER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BEER-rahakkeita MEXCistä nyt!

BEERCOIN (BEER) -rahakkeen hintahistoria BEER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BEER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BEER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BEER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BEER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BEER-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!