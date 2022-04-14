BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikka

BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BEERCOIN (BEER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tiedot

$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

Virallinen verkkosivusto:
https://beercoin.wtf/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG

BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BEERCOIN (BEER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M
Kokonaistarjonta:
$ 888.89B
$ 888.89B$ 888.89B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 549.76B
$ 549.76B$ 549.76B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0005956
$ 0.0005956$ 0.0005956
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000002663165781949
$ 0.000002663165781949$ 0.000002663165781949
Nykyinen hinta:
$ 0.00000374
$ 0.00000374$ 0.00000374

BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BEERCOIN (BEER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BEER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BEER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BEER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.