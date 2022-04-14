BEBE (BEBE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BEBE (BEBE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BEBE (BEBE) -rahakkeen tiedot BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. Virallinen verkkosivusto: https://www.bebe.global/ Valkoinen paperi: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Osta BEBE-rahaketta nyt!

BEBE (BEBE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BEBE (BEBE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 94.13M $ 94.13M $ 94.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 Nykyinen hinta: $ 0.00009413 $ 0.00009413 $ 0.00009413 Lue lisää BEBE (BEBE) -rahakkeen hinnasta

BEBE (BEBE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BEBE (BEBE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BEBE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEBE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BEBE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BEBE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BEBE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BEBE (BEBE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BEBE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BEBE-rahakkeita MEXCistä nyt!

BEBE (BEBE) -rahakkeen hintahistoria BEBE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BEBE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BEBE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BEBE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BEBE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BEBE-rahakkeen hintaennuste nyt!

