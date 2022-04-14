BoredDragon (BDT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BoredDragon (BDT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BoredDragon (BDT) -rahakkeen tiedot Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction. Virallinen verkkosivusto: https://www.boreddragonz.com/ Valkoinen paperi: https://boreddragon.gitbook.io/boreddragon Osta BDT-rahaketta nyt!

BoredDragon (BDT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BoredDragon (BDT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.41B $ 13.41B $ 13.41B Kaikkien aikojen korkein: $ 19.976109 $ 19.976109 $ 19.976109 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 13.409083 $ 13.409083 $ 13.409083 Lue lisää BoredDragon (BDT) -rahakkeen hinnasta

BoredDragon (BDT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BoredDragon (BDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BDT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BDT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BDT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BDT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BDT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BoredDragon (BDT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BDT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BDT-rahakkeita MEXCistä nyt!

BoredDragon (BDT) -rahakkeen hintahistoria BDT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BDT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BDT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BDT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BDT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BDT-rahakkeen hintaennuste nyt!

