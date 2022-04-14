BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BitDCA (BDCA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tiedot BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Virallinen verkkosivusto: https://www.bitdca.com Valkoinen paperi: https://gitbook.bitdca.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BitDCA (BDCA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 70.36M $ 70.36M $ 70.36M Kokonaistarjonta: $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 75.16M $ 75.16M $ 75.16M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 133.56M $ 133.56M $ 133.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0668 $ 1.0668 $ 1.0668 Kaikkien aikojen alin: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Nykyinen hinta: $ 0.9362 $ 0.9362 $ 0.9362 Lue lisää BitDCA (BDCA) -rahakkeen hinnasta

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BDCA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BDCA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BDCA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BDCA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

