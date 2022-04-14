BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikka

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BitDCA (BDCA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BitDCA (BDCA) -rahakkeen tiedot

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.bitdca.com
Valkoinen paperi:
https://gitbook.bitdca.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BitDCA (BDCA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 70.36M
Kokonaistarjonta:
$ 142.67M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 75.16M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 133.56M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.0668
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.075
Nykyinen hinta:
$ 0.9362
BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BDCA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BDCA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BDCA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BDCA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BDCA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään BitDCA (BDCA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BDCA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

BitDCA (BDCA) -rahakkeen hintahistoria

BDCA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BDCA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BDCA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BDCA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.