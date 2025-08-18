Lisätietoja BCT-rahakkeesta

BCT-rahakkeen hintatiedot

BCT-rahakkeen valkoinen paperi

BCT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BCT-rahakkeen tokenomiikka

BCT-rahakkeen hintaennuste

BCT-rahakkeen historia

BCT-osto-opas

BCT/fiat-valuuttamuunnin

BCT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BabyChita Token-logo

BabyChita Token – hinta (BCT)

1BCT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000578
$0.00000578$0.00000578
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen BabyChita Token (BCT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:08:22 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000545
$ 0.00000545$ 0.00000545
24 h:n matalin
$ 0.00000617
$ 0.00000617$ 0.00000617
24 h:n korkein

$ 0.00000545
$ 0.00000545$ 0.00000545

$ 0.00000617
$ 0.00000617$ 0.00000617

$ 0.000351089573499945
$ 0.000351089573499945$ 0.000351089573499945

$ 0.000004797436731223
$ 0.000004797436731223$ 0.000004797436731223

0.00%

0.00%

-17.08%

-17.08%

BabyChita Token (BCT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000578. Viimeisen 24 tunnin aikana BCT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000545 ja korkeimmillaan $ 0.00000617 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000351089573499945, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000004797436731223.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BCT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -17.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BabyChita Token (BCT) -rahakkeen markkinatiedot

No.5661

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 157.63
$ 157.63$ 157.63

$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

BabyChita Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 157.63. BCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.80K.

BabyChita Token (BCT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BabyChita Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00000257-30.78%
60 päivää$ -0.00000127-18.02%
90 päivää$ -0.00000526-47.65%
BabyChita Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BCT-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BabyChita Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000257 (-30.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BabyChita Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BCT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000127 (-18.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BabyChita Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000526 (-47.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BabyChita Token (BCT)?

Tarkista BabyChita Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BabyChita Token (BCT)

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

BabyChita Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BabyChita Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BCT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BabyChita Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BabyChita Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BabyChita Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BabyChita Token (BCT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BabyChita Token (BCT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BabyChita Token-rahakkeelle.

Tarkista BabyChita Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

BabyChita Token (BCT) -rahakkeen tokenomiikka

BabyChita Token (BCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BabyChita Token (BCT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BabyChita Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BabyChita Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BCT paikallisiin valuuttoihin

1 BabyChita Token(BCT) - VND
0.1521007
1 BabyChita Token(BCT) - AUD
A$0.000008959
1 BabyChita Token(BCT) - GBP
0.0000042772
1 BabyChita Token(BCT) - EUR
0.0000049708
1 BabyChita Token(BCT) - USD
$0.00000578
1 BabyChita Token(BCT) - MYR
RM0.0000243916
1 BabyChita Token(BCT) - TRY
0.0002365754
1 BabyChita Token(BCT) - JPY
¥0.00085544
1 BabyChita Token(BCT) - ARS
ARS$0.0075753258
1 BabyChita Token(BCT) - RUB
0.0004657524
1 BabyChita Token(BCT) - INR
0.0005047096
1 BabyChita Token(BCT) - IDR
Rp0.0947540832
1 BabyChita Token(BCT) - KRW
0.0081065656
1 BabyChita Token(BCT) - PHP
0.0003303848
1 BabyChita Token(BCT) - EGP
￡E.0.0002802144
1 BabyChita Token(BCT) - BRL
R$0.0000316744
1 BabyChita Token(BCT) - CAD
C$0.0000080342
1 BabyChita Token(BCT) - BDT
0.0007029636
1 BabyChita Token(BCT) - NGN
0.0088650172
1 BabyChita Token(BCT) - COP
$0.023306405
1 BabyChita Token(BCT) - ZAR
R.0.000102595
1 BabyChita Token(BCT) - UAH
0.0002380204
1 BabyChita Token(BCT) - VES
Bs0.00079186
1 BabyChita Token(BCT) - CLP
$0.00559504
1 BabyChita Token(BCT) - PKR
Rs0.001639208
1 BabyChita Token(BCT) - KZT
0.0031058252
1 BabyChita Token(BCT) - THB
฿0.0001887748
1 BabyChita Token(BCT) - TWD
NT$0.0001762322
1 BabyChita Token(BCT) - AED
د.إ0.0000212126
1 BabyChita Token(BCT) - CHF
Fr0.000004624
1 BabyChita Token(BCT) - HKD
HK$0.0000451418
1 BabyChita Token(BCT) - AMD
֏0.002212006
1 BabyChita Token(BCT) - MAD
.د.م0.0000520778
1 BabyChita Token(BCT) - MXN
$0.0001085484
1 BabyChita Token(BCT) - SAR
ريال0.000021675
1 BabyChita Token(BCT) - PLN
0.0000211548
1 BabyChita Token(BCT) - RON
лв0.000025143
1 BabyChita Token(BCT) - SEK
kr0.0000556614
1 BabyChita Token(BCT) - BGN
лв0.0000097104
1 BabyChita Token(BCT) - HUF
Ft0.0019767022
1 BabyChita Token(BCT) - CZK
0.0001223048
1 BabyChita Token(BCT) - KWD
د.ك0.0000017629
1 BabyChita Token(BCT) - ILS
0.0000197098
1 BabyChita Token(BCT) - AOA
Kz0.0052688746
1 BabyChita Token(BCT) - BHD
.د.ب0.00000217906
1 BabyChita Token(BCT) - BMD
$0.00000578
1 BabyChita Token(BCT) - DKK
kr0.0000371654
1 BabyChita Token(BCT) - HNL
L0.0001510892
1 BabyChita Token(BCT) - MUR
0.0002643194
1 BabyChita Token(BCT) - NAD
$0.0001022482
1 BabyChita Token(BCT) - NOK
kr0.0000588982
1 BabyChita Token(BCT) - NZD
$0.0000098838
1 BabyChita Token(BCT) - PAB
B/.0.00000578
1 BabyChita Token(BCT) - PGK
K0.0000243916
1 BabyChita Token(BCT) - QAR
ر.ق0.0000210392
1 BabyChita Token(BCT) - RSD
дин.0.0005833754

BabyChita Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BabyChita Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BabyChita Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BabyChita Token”

Paljonko BabyChita Token (BCT) on arvoltaan tänään?
BCT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000578 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BCT-USD-parin nykyinen hinta?
BCT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000578. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BabyChita Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BCT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli BCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BCT saavutti ATH-hinnaksi 0.000351089573499945 USD.
Mikä oli BCT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BCT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000004797436731223 USD.
Mikä on BCT-rahakkeen treidausvolyymi?
BCT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 157.63 USD.
Nouseeko BCT tänä vuonna korkeammalle?
BCT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BCT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:08:22 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BCT-USD-laskin

Summa

BCT
BCT
USD
USD

1 BCT = 0.00000578 USD

Treidaa BCT-rahaketta

BCTUSDT
$0.00000578
$0.00000578$0.00000578
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu