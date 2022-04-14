Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bitchemical (BCHEM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen tiedot MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY BLOCKCHAIN. Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry. Virallinen verkkosivusto: https://bitchemical.tech/ Valkoinen paperi: https://bitchemical.tech/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf6ab5ace1add002d9143a55589ddb5bba2814467 Osta BCHEM-rahaketta nyt!

Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0004988 $ 0.0004988 $ 0.0004988 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000330254844405 $ 0.00000330254844405 $ 0.00000330254844405 Nykyinen hinta: $ 0.00000649 $ 0.00000649 $ 0.00000649 Lue lisää Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen hinnasta

Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BCHEM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCHEM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BCHEM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCHEM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BCHEM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BCHEM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BCHEM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bitchemical (BCHEM) -rahakkeen hintahistoria BCHEM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BCHEM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BCHEM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BCHEM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BCHEM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BCHEM-rahakkeen hintaennuste nyt!

