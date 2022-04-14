BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BlackCardCoin (BCCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen tiedot BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. Virallinen verkkosivusto: https://blackcardcoin.com Valkoinen paperi: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 Osta BCCOIN-rahaketta nyt!

BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 238.20K $ 238.20K $ 238.20K Kokonaistarjonta: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 33 $ 33 $ 33 Kaikkien aikojen alin: $ 0.018976708086954498 $ 0.018976708086954498 $ 0.018976708086954498 Nykyinen hinta: $ 0.02382 $ 0.02382 $ 0.02382 Lue lisää BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen hinnasta

BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BCCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BCCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BCCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BCCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BCCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen hintahistoria BCCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BCCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BCCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BCCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BCCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BCCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!