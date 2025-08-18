BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02306. Viimeisen 24 tunnin aikana BCCOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0205 ja korkeimmillaan $ 0.02751 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 31.27256325463208, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0206930305352123.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BCCOIN on muuttunut -2.13% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -83.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen markkinatiedot
No.2654
$ 230.60K
$ 146.56K
$ 3.46M
10.00M
150,000,000
70,000,000
6.66%
BSC
BlackCardCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 230.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 146.56K. BCCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 70000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.46M.
BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.
BlackCardCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BlackCardCoin (BCCOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BlackCardCoin (BCCOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BlackCardCoin-rahakkeelle.
BlackCardCoin (BCCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCCOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BlackCardCoin (BCCOIN) -ostamisen perusteet
