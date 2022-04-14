Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blockchain Bets (BCB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tiedot Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience. Virallinen verkkosivusto: https://blockchainbets.app Valkoinen paperi: https://blockchainbets.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e Osta BCB-rahaketta nyt!

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0648 $ 0.0648 $ 0.0648 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 Nykyinen hinta: $ 0.00144 $ 0.00144 $ 0.00144 Lue lisää Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen hinnasta

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BCB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BCB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BCB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BCB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BCB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen hintahistoria BCB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BCB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BCB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BCB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BCB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BCB-rahakkeen hintaennuste nyt!

