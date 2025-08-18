Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0013. Viimeisen 24 tunnin aikana BCB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00118 ja korkeimmillaan $ 0.001381 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.059751326391164955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00061258442477132.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BCB on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -7.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen markkinatiedot
No.7248
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 909.84
$ 909.84$ 909.84
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Blockchain Bets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 909.84. BCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.30M.
Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.
Blockchain Bets on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Blockchain Bets-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BCB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Blockchain Bets-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Blockchain Bets-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Blockchain Bets-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Blockchain Bets (BCB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blockchain Bets (BCB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blockchain Bets-rahakkeelle.
Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Blockchain Bets (BCB) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Blockchain Bets:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Blockchain Bets MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
