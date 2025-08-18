Lisätietoja BCB-rahakkeesta

BCB-rahakkeen hintatiedot

BCB-rahakkeen valkoinen paperi

BCB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BCB-rahakkeen tokenomiikka

BCB-rahakkeen hintaennuste

BCB-rahakkeen historia

BCB-osto-opas

BCB/fiat-valuuttamuunnin

BCB-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Blockchain Bets-logo

Blockchain Bets – hinta (BCB)

1BCB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0013
$0.0013$0.0013
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Blockchain Bets (BCB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:08:07 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118
24 h:n matalin
$ 0.001381
$ 0.001381$ 0.001381
24 h:n korkein

$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118

$ 0.001381
$ 0.001381$ 0.001381

$ 0.059751326391164955
$ 0.059751326391164955$ 0.059751326391164955

$ 0.00061258442477132
$ 0.00061258442477132$ 0.00061258442477132

0.00%

0.00%

-7.15%

-7.15%

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0013. Viimeisen 24 tunnin aikana BCB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00118 ja korkeimmillaan $ 0.001381 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.059751326391164955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00061258442477132.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BCB on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -7.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen markkinatiedot

No.7248

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 909.84
$ 909.84$ 909.84

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Blockchain Bets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 909.84. BCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.30M.

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Blockchain Bets-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.000245+23.22%
60 päivää$ +0.000674+107.66%
90 päivää$ +0.000419+47.55%
Blockchain Bets-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BCB-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Blockchain Bets 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000245 (+23.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Blockchain Bets-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BCB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000674 (+107.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Blockchain Bets-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000419 (+47.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Blockchain Bets (BCB)?

Tarkista Blockchain Bets-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Blockchain Bets-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BCB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Blockchain Bets-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Blockchain Bets-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Blockchain Bets-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blockchain Bets (BCB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blockchain Bets (BCB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blockchain Bets-rahakkeelle.

Tarkista Blockchain Bets-rahakkeen hintaennuste nyt!

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tokenomiikka

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BCB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Blockchain Bets (BCB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Blockchain Bets:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Blockchain Bets MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BCB paikallisiin valuuttoihin

1 Blockchain Bets(BCB) - VND
34.2095
1 Blockchain Bets(BCB) - AUD
A$0.002015
1 Blockchain Bets(BCB) - GBP
0.000962
1 Blockchain Bets(BCB) - EUR
0.001118
1 Blockchain Bets(BCB) - USD
$0.0013
1 Blockchain Bets(BCB) - MYR
RM0.005486
1 Blockchain Bets(BCB) - TRY
0.053209
1 Blockchain Bets(BCB) - JPY
¥0.1924
1 Blockchain Bets(BCB) - ARS
ARS$1.703793
1 Blockchain Bets(BCB) - RUB
0.104754
1 Blockchain Bets(BCB) - INR
0.113516
1 Blockchain Bets(BCB) - IDR
Rp21.311472
1 Blockchain Bets(BCB) - KRW
1.823276
1 Blockchain Bets(BCB) - PHP
0.074308
1 Blockchain Bets(BCB) - EGP
￡E.0.063024
1 Blockchain Bets(BCB) - BRL
R$0.007124
1 Blockchain Bets(BCB) - CAD
C$0.001807
1 Blockchain Bets(BCB) - BDT
0.158106
1 Blockchain Bets(BCB) - NGN
1.993862
1 Blockchain Bets(BCB) - COP
$5.241925
1 Blockchain Bets(BCB) - ZAR
R.0.023075
1 Blockchain Bets(BCB) - UAH
0.053534
1 Blockchain Bets(BCB) - VES
Bs0.1781
1 Blockchain Bets(BCB) - CLP
$1.2584
1 Blockchain Bets(BCB) - PKR
Rs0.36868
1 Blockchain Bets(BCB) - KZT
0.698542
1 Blockchain Bets(BCB) - THB
฿0.042458
1 Blockchain Bets(BCB) - TWD
NT$0.039637
1 Blockchain Bets(BCB) - AED
د.إ0.004771
1 Blockchain Bets(BCB) - CHF
Fr0.00104
1 Blockchain Bets(BCB) - HKD
HK$0.010153
1 Blockchain Bets(BCB) - AMD
֏0.49751
1 Blockchain Bets(BCB) - MAD
.د.م0.011713
1 Blockchain Bets(BCB) - MXN
$0.024414
1 Blockchain Bets(BCB) - SAR
ريال0.004875
1 Blockchain Bets(BCB) - PLN
0.004758
1 Blockchain Bets(BCB) - RON
лв0.005655
1 Blockchain Bets(BCB) - SEK
kr0.012519
1 Blockchain Bets(BCB) - BGN
лв0.002184
1 Blockchain Bets(BCB) - HUF
Ft0.444587
1 Blockchain Bets(BCB) - CZK
0.027508
1 Blockchain Bets(BCB) - KWD
د.ك0.0003965
1 Blockchain Bets(BCB) - ILS
0.004433
1 Blockchain Bets(BCB) - AOA
Kz1.185041
1 Blockchain Bets(BCB) - BHD
.د.ب0.0004901
1 Blockchain Bets(BCB) - BMD
$0.0013
1 Blockchain Bets(BCB) - DKK
kr0.008359
1 Blockchain Bets(BCB) - HNL
L0.033982
1 Blockchain Bets(BCB) - MUR
0.059449
1 Blockchain Bets(BCB) - NAD
$0.022997
1 Blockchain Bets(BCB) - NOK
kr0.013247
1 Blockchain Bets(BCB) - NZD
$0.002223
1 Blockchain Bets(BCB) - PAB
B/.0.0013
1 Blockchain Bets(BCB) - PGK
K0.005486
1 Blockchain Bets(BCB) - QAR
ر.ق0.004732
1 Blockchain Bets(BCB) - RSD
дин.0.131209

Blockchain Bets-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Blockchain Bets toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Blockchain Bets-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blockchain Bets”

Paljonko Blockchain Bets (BCB) on arvoltaan tänään?
BCB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0013 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BCB-USD-parin nykyinen hinta?
BCB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0013. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blockchain Bets-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BCB markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli BCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BCB saavutti ATH-hinnaksi 0.059751326391164955 USD.
Mikä oli BCB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BCB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00061258442477132 USD.
Mikä on BCB-rahakkeen treidausvolyymi?
BCB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 909.84 USD.
Nouseeko BCB tänä vuonna korkeammalle?
BCB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BCB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:08:07 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BCB-USD-laskin

Summa

BCB
BCB
USD
USD

1 BCB = 0.0013 USD

Treidaa BCB-rahaketta

BCBUSDT
$0.0013
$0.0013$0.0013
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu