Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Based Pepe (BASEDPEPE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tiedot

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Virallinen verkkosivusto:
https://basedpepe.vip/
Valkoinen paperi:
https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D

Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 420.69T
$ 420.69T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.93M
$ 13.93M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000043997
$ 0.00000043997
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000091127145
$ 0.000000000091127145
Nykyinen hinta:
$ 0.00000003311
$ 0.00000003311

Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BASEDPEPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BASEDPEPE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BASEDPEPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BASEDPEPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BASEDPEPE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BASEDPEPE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen hintahistoria

BASEDPEPE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BASEDPEPE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BASEDPEPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BASEDPEPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

