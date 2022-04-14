Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Based Pepe (BASEDPEPE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tiedot Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Virallinen verkkosivusto: https://basedpepe.vip/ Valkoinen paperi: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Osta BASEDPEPE-rahaketta nyt!

Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.93M $ 13.93M $ 13.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 Nykyinen hinta: $ 0.00000003311 $ 0.00000003311 $ 0.00000003311 Lue lisää Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen hinnasta

Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BASEDPEPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BASEDPEPE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BASEDPEPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BASEDPEPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BASEDPEPE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BASEDPEPE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BASEDPEPE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen hintahistoria BASEDPEPE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BASEDPEPE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BASEDPEPE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BASEDPEPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BASEDPEPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BASEDPEPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

