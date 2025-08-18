Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000032
24 h:n matalin
$ 0.000000034
24 h:n korkein
$ 0.000000032
$ 0.000000034
$ 0.000002677225006632
$ 0.000000000091127145
+0.09%
+0.06%
-12.85%
-12.85%
Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000003265. Viimeisen 24 tunnin aikana BASEDPEPE on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000032 ja korkeimmillaan $ 0.000000034 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BASEDPEPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000002677225006632, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000091127145.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BASEDPEPE on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -12.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen markkinatiedot
No.4107
$ 0.00
$ 8.48K
$ 13.74M
0.00
420,690,000,000,000
BASE
Based Pepe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.48K. BASEDPEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 420690000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.74M.
Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Based Pepe-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000000000196
+0.06%
30 päivää
$ -0.00000002795
-46.13%
60 päivää
$ +0.00000000496
+17.91%
90 päivää
$ -0.00000004575
-58.36%
Based Pepe-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BASEDPEPE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000000196 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Based Pepe 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000002795 (-46.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Based Pepe-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BASEDPEPE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000496 (+17.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Based Pepe-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000004575 (-58.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Based Pepe (BASEDPEPE)?
Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.
Based Pepe on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Based Pepe-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BASEDPEPE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Based Pepe-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Based Pepe-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Based Pepe-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Based Pepe (BASEDPEPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Pepe (BASEDPEPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Pepe-rahakkeelle.
Based Pepe (BASEDPEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BASEDPEPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Based Pepe (BASEDPEPE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Based Pepe:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Based Pepe MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.