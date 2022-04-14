Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hasbullas Cat (BARSIK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen tiedot Hasbulla's Cat is a memecoin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://barsik.io Block Explorer: https://solscan.io/token/7ZqzGzTNg5tjK1CHTBdGFHyKjBtXdfvAobuGgdt4pump Osta BARSIK-rahaketta nyt!

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 515.07K $ 515.07K $ 515.07K Kokonaistarjonta: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 515.10K $ 515.10K $ 515.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2899 $ 0.2899 $ 0.2899 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000091734888290781 $ 0.000091734888290781 $ 0.000091734888290781 Nykyinen hinta: $ 0.0005151 $ 0.0005151 $ 0.0005151 Lue lisää Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen hinnasta

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BARSIK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BARSIK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BARSIK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BARSIK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BARSIK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BARSIK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BARSIK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen hintahistoria BARSIK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BARSIK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BARSIK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BARSIK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BARSIK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BARSIK-rahakkeen hintaennuste nyt!

