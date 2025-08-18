Lisätietoja BARSIK-rahakkeesta

Hasbullas Cat-logo

Hasbullas Cat – hinta (BARSIK)

1BARSIK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Hasbullas Cat (BARSIK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:46:40 (UTC+8)

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.33%

-1.15%

-20.78%

-20.78%

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004804. Viimeisen 24 tunnin aikana BARSIK on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004636 ja korkeimmillaan $ 0.0005082 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BARSIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3523955895497172, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000091734888290781.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BARSIK on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, -1.15% 24 tunnin aikana ja -20.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen markkinatiedot

No.2398

$ 480.37K
$ 56.30K
$ 480.40K
999.95M
1,000,000,000
999,947,944.84319
99.99%

SOL

Hasbullas Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 480.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.30K. BARSIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999947944.84319. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 480.40K.

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hasbullas Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000005597-1.15%
30 päivää$ -0.0004089-45.98%
60 päivää$ -0.0002916-37.78%
90 päivää$ -0.0048506-90.99%
Hasbullas Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BARSIK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000005597 (-1.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hasbullas Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0004089 (-45.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hasbullas Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BARSIK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002916 (-37.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hasbullas Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0048506 (-90.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hasbullas Cat (BARSIK)?

Tarkista Hasbullas Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hasbullas Cat (BARSIK)

Hasbulla's Cat is a memecoin on the Solana chain.

Hasbullas Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hasbullas Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BARSIK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hasbullas Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hasbullas Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hasbullas Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hasbullas Cat (BARSIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hasbullas Cat (BARSIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hasbullas Cat-rahakkeelle.

Tarkista Hasbullas Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen tokenomiikka

Hasbullas Cat (BARSIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BARSIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hasbullas Cat (BARSIK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hasbullas Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hasbullas Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BARSIK paikallisiin valuuttoihin

1 Hasbullas Cat(BARSIK) - VND
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - AUD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - GBP
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - EUR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - USD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - MYR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - TRY
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - JPY
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - ARS
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - RUB
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - INR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - IDR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - KRW
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - PHP
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - EGP
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - BRL
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - CAD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - BDT
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - NGN
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - COP
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - ZAR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - UAH
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - VES
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - CLP
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - PKR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - KZT
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - THB
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - TWD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - AED
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - CHF
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - HKD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - AMD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - MAD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - MXN
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - SAR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - PLN
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - RON
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - SEK
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - BGN
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - HUF
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - CZK
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - KWD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - ILS
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - AOA
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - BHD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - BMD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - DKK
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - HNL
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - MUR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - NAD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - NOK
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - NZD
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - PAB
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - PGK
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - QAR
1 Hasbullas Cat(BARSIK) - RSD
Hasbullas Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hasbullas Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Hasbullas Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hasbullas Cat”

Paljonko Hasbullas Cat (BARSIK) on arvoltaan tänään?
BARSIK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0004804 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BARSIK-USD-parin nykyinen hinta?
BARSIK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0004804. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hasbullas Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BARSIK markkina-arvo on $ 480.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BARSIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BARSIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli BARSIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BARSIK saavutti ATH-hinnaksi 0.3523955895497172 USD.
Mikä oli BARSIK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BARSIK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000091734888290781 USD.
Mikä on BARSIK-rahakkeen treidausvolyymi?
BARSIK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.30K USD.
Nouseeko BARSIK tänä vuonna korkeammalle?
BARSIK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BARSIK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

