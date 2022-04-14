CDARI (BAC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CDARI (BAC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CDARI (BAC) -rahakkeen tiedot Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics. Virallinen verkkosivusto: https://cdari.io/ Valkoinen paperi: https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/ Block Explorer: https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD Osta BAC-rahaketta nyt!

CDARI (BAC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CDARI (BAC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 31.29M $ 31.29M $ 31.29M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 71.50M $ 71.50M $ 71.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 21.3146 $ 21.3146 $ 21.3146 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 2.2851 $ 2.2851 $ 2.2851 Lue lisää CDARI (BAC) -rahakkeen hinnasta

CDARI (BAC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CDARI (BAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BAC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BAC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BAC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CDARI (BAC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BAC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BAC-rahakkeita MEXCistä nyt!

CDARI (BAC) -rahakkeen hintahistoria BAC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BAC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BAC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BAC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BAC-rahakkeen hintaennuste nyt!

